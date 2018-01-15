Число пострадавших во время резни в пермской школе увеличилось до 15 человек

Число пострадавших в результате инцидента в школе №127 в Перми возросло до 15 человек, сообщили в пресс-службе администрации города.

«По данным краевого министерства здравоохранения, на данный момент пострадавших 15 человек, из них 12 человек госпитализированы», — говорится в сообщении.

Заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев добавил, что при нападении пострадали ученики четвертого класса.

В краевом министерстве здравоохранения добавили, что после инцидента в больницы города доставлены 12 человек. «На данный момент 12 человек госпитализировано. Женщина (учитель) и двое молодых людей 15-16 лет направлены в городскую клиническую больницу №4… Им уже проводятся операции. Еще девять пострадавших детей осмотрены врачами, обнаружены незначительные поверхностные травмы, они направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшая учительница находится в тяжелом состоянии. Как пояснили ТАСС в Городской клинической больнице № 4, у нее произошла сильная кровопотеря.

Из Москвы в Пермский край направлены сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, они окажут территориальным органам практическую помощь в расследовании инцидента.

Своих специалистов также направило Министерство образования и науки. В пресс-службе ведомства также добавили, что рассматривается необходимость привлечения дополнительных мер по психологической поддержке учащихся школы. За ситуацией в Перми следит лично министр образования.

Кроме того, на место инцидента вылетела уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом она сообщала в своем facebook

По словам детского омбудсмена, она намерена выяснить, «как вооруженные парни оказались в школе, кто и почему не отреагировал на ситуацию», где находилась охрана. «Дети-четвероклашки защищали учительницу, которая пыталась остановить дерущихся на ножах 16-летних парней», — отметила Кузнецова.

Видео задержания одного из зачинщиков резни



По сообщениям СМИ, один из зачинщиков кровавой бойни стоит на учете в ПДН (некоторые сообщает о психдиспансере). В прошлом он учился в этой школе.