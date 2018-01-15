Горели баня и сарай в частном доме в Бердске

Днем 15 января загорелась хозпостройка во дворе дома на пересечении улиц Гоголя и Свердлова в Бердске. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» родственник проживающей в доме семьи, дым вовремя заметили соседи. Они и вызывали пожарных.

На место происшествия оперативно прибыли три пожарных машины. Они ликвидировали возгорание. Огонь не успел перебраться на дом. Как выяснилось, горел сарай и старая баня. При возгорании никто не пострадал. Живности в хозпостройках не было.

Сейчас пожарные продолжают работать на месте. В причинах возгорания будут разбираться инспекторы отдела надзорной деятельности.