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Нашли живой пропавшую без вести 11-летнюю девочку в Новосибирске

Настю Давыдову объявили в розыск 13 января, когда она ушла из дома и исчезла. Все это время она, предположительно, гостила у знакомых.

15.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Нашли живой пропавшую без вести 11 летнюю девочку в Новосибирске

Полиция и волонтеры почти двое суток искали пропавшего ребенка

В результате поисковых мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №7 «Ленинский» управления МВД по Новосибирску установили местонахождение пропавшей 11-летней Анастасии Давыдовой. Об этом сегодня, 15 января, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Как сообщал «Курьер. Сред. Бердск», девочка была объявлена в розыск в минувшую субботу. С целью установления местонахождения ребенка был проведен ряд оперативных мероприятий, в том числе – технического характера. Также в поисках были задействованы добровольцы поисковых отрядов «Лиза Аллерт» и «ДоброСпас».

— Анастасия Давыдова найдена около 14.00 в Кировском районе Новосибирска, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время сотрудники полиции и следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего, — рассказали в полицейском ведомстве.

По предварительной информации, девочка все это время находилась у знакомых.

— Сейчас несовершеннолетняя с законным представителем дает пояснения о причинах и условиях, которые способствовали ее длительному отсутствию. По результатам проверки будет принято итоговое процессуальное решение, — рассказали в управлении СКР по Новосибирской области.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Хорошие знакомые -голова что ли не работает у них после праздников.Сообщить лень ,что ребенок находится там. Назло делали ??? или пошутили,то неудачно.

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