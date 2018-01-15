Нашли живой пропавшую без вести 11-летнюю девочку в Новосибирске

В результате поисковых мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №7 «Ленинский» управления МВД по Новосибирску установили местонахождение пропавшей 11-летней Анастасии Давыдовой. Об этом сегодня, 15 января, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Как сообщал «Курьер. Сред. Бердск», девочка была объявлена в розыск в минувшую субботу. С целью установления местонахождения ребенка был проведен ряд оперативных мероприятий, в том числе – технического характера. Также в поисках были задействованы добровольцы поисковых отрядов «Лиза Аллерт» и «ДоброСпас».

— Анастасия Давыдова найдена около 14.00 в Кировском районе Новосибирска, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время сотрудники полиции и следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего, — рассказали в полицейском ведомстве.

По предварительной информации, девочка все это время находилась у знакомых.

— Сейчас несовершеннолетняя с законным представителем дает пояснения о причинах и условиях, которые способствовали ее длительному отсутствию. По результатам проверки будет принято итоговое процессуальное решение, — рассказали в управлении СКР по Новосибирской области.