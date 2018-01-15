Нашли живой пропавшую без вести 11-летнюю девочку в Новосибирске

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Хорошие знакомые -голова что ли не работает у них после праздников.Сообщить лень ,что ребенок находится там. Назло делали ??? или пошутили,то неудачно.
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