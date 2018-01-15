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Под домашний арест отправил суд обвиняемую в присвоении бюджетных денег Анну Захарову из Бердска

Бывшей руководительнице одной из структур управления финансов предъявили серьезные обвинения. По данным «Курьер. Среда. Бердск», Захарова противодействовала следствию.

15.01.2018 Автор: Ксения Горелова Фото: Соцсети 3 коммент.

Под домашний арест отправил суд обвиняемую в присвоении бюджетных денег Анну Захарову из Бердска

Анна Захарова до своего ареста работала в УФиНП

Экс-начальницу Центра информационно-материального обеспечения Бердска Анну Захарову поместили под домашний арест по решению суда. Свободу ей ограничили с 29 декабря 2017 года и до середины февраля 2018-го. Этот факт подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» прокурор Бердска Роман Сивак.

Перед новогодними праздниками следователи СКР предъявили Захаровой обвинения в тяжких преступлениях. В ее деле два эпизода присвоения и растраты бюджетных средств. По версии следствия, начальница подчиняющегося управлению финансов ведомства незаконно выписывала сама себе премию. Общая сумма премии составила около 1 млн рублей. Кроме того, как считает СКР, Анна Владимировна устроила на работу бухгалтером сотрудницу, которая фактически не появлялась на рабочем месте. Но зарплата ей начислялась, и эту зарплату Захарова, предположительно, забирала себе. Размер ущерба составил порядка 392 тыс. Рублей.

Предъявление обвинения не единственная причина, по которой следствие выступило с ходатайством об избрании меры пресечения для Захаровой. По данным «Курьер. Среда. Бердск», чиновница оказывала противодействие следствию. Каким именно образом, пока не раскрывается в интересах дела.

Как уточнил Роман Сивак, СКР просил суд заключить Захарову в СИЗО. И прокуратура это ходатайство поддерживала. Однако суд избрал для Анны Владимировны более мягкую меру пресечения — домашний арест. Решение бердского суда правоохранители обжалуют в вышестоящей инстанции.

Анна Захарова до момента ареста продолжала работать в управлении финансов и налоговой политики, но уже не на руководящей должности.

Напомним, в 2017 году за хищения бюджетных денег осудили бывшую подчиненную Захаровой — Яну Ведяшкину. Пред судом предстала и экс-начальник УФиНП Ирина Вагнер, которую обвиняют в халатности: она, по версии следствия, незаконно передала Ведяшкиной электронные подписи. С помощью подписей Ведяшкина смогла похитить более 7 млн рублей из бюджета города.


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(3) Комментариев

  1. Гость

    НВР: 2г.6м. условно. Такие теперь времена. :(

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  2. Аноним

    Удивляет почему ходатайство удовлетворили, но тем не менее суд выбрал более мягкую меру пресечения… Хороший адвокат или взятка??? Она давно должна сидеть на зоне! Ворам место в тюрьме!

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  3. негодующий

    вот такие у нас суды … где деньгами пахнет , там и наказания нет и не будет . это действительность современной буржуазной россии .

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