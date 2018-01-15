Под домашний арест отправил суд обвиняемую в присвоении бюджетных денег Анну Захарову из Бердска

Экс-начальницу Центра информационно-материального обеспечения Бердска Анну Захарову поместили под домашний арест по решению суда. Свободу ей ограничили с 29 декабря 2017 года и до середины февраля 2018-го. Этот факт подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» прокурор Бердска Роман Сивак.

Перед новогодними праздниками следователи СКР предъявили Захаровой обвинения в тяжких преступлениях. В ее деле два эпизода присвоения и растраты бюджетных средств. По версии следствия, начальница подчиняющегося управлению финансов ведомства незаконно выписывала сама себе премию. Общая сумма премии составила около 1 млн рублей. Кроме того, как считает СКР, Анна Владимировна устроила на работу бухгалтером сотрудницу, которая фактически не появлялась на рабочем месте. Но зарплата ей начислялась, и эту зарплату Захарова, предположительно, забирала себе. Размер ущерба составил порядка 392 тыс. Рублей.

Предъявление обвинения не единственная причина, по которой следствие выступило с ходатайством об избрании меры пресечения для Захаровой. По данным «Курьер. Среда. Бердск», чиновница оказывала противодействие следствию. Каким именно образом, пока не раскрывается в интересах дела.

Как уточнил Роман Сивак, СКР просил суд заключить Захарову в СИЗО. И прокуратура это ходатайство поддерживала. Однако суд избрал для Анны Владимировны более мягкую меру пресечения — домашний арест. Решение бердского суда правоохранители обжалуют в вышестоящей инстанции.

Анна Захарова до момента ареста продолжала работать в управлении финансов и налоговой политики, но уже не на руководящей должности.

Напомним, в 2017 году за хищения бюджетных денег осудили бывшую подчиненную Захаровой — Яну Ведяшкину. Пред судом предстала и экс-начальник УФиНП Ирина Вагнер, которую обвиняют в халатности: она, по версии следствия, незаконно передала Ведяшкиной электронные подписи. С помощью подписей Ведяшкина смогла похитить более 7 млн рублей из бюджета города.