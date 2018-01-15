Генпрокурор Чайка: не допустить уличных акций — задача прокуратуры в 2018 году

Выступая на торжественном мероприятии в честь 296-й годовщины создания Генеральной прокуратуры, глава надзорного ведомства Юрий Чайка назвал одной из основных задач работы прокуратуры на этот год недопущение несанкционированных акций во время президентских выборов, сообщает РБК.

«В наступившем году перед органами прокуратуры стоит новая задача: обеспечение законности во время кампании по выборам президента Российской Федерации. Недопущение надзорными средствами социальной напряженности, несогласованных публичных акций и других нарушений, угрожающих стабильности и безопасности», — сказал Чайка.

В свою очередь первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров призвал Чайку во время избирательной кампании активнее взаимодействовать с комиссией верхней палаты по недопущению вмешательства во внутренние дела России. «Рассчитываем, что Генеральная прокуратура продолжит плотно с ней [комиссией] взаимодействовать и оперативно реагировать на ее материалы», — заметил сенатор.

В прошлом году прокуратура неоднократно предостерегала оппозицию в преддверии анонсированных ею акций протеста. Так, например, в ночь на 12 июня Генеральная прокуратура предупредила сторонников Алексея Навального в незаконности публичных мероприятий в День России на Тверской улице. В результате по итогам антикоррупционной акции в центре столицы были задержаны более 850 человек.

В начале декабря прошлого года президент Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проанализировать практику применения законодательства в части, касающейся обеспечения права граждан проводить митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, в ходе которого отметил необходимость гарантии свободы собраний. При этом Путин назвал неправильными​ действия тех, кто «специально мешает нормальной жизнедеятельности крупных мегаполисов».