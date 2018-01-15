Ледовую арену для ЧМ-2023 по хоккею построят в Новосибирске по первому варианту

Площадка на Горском в районе поймы реки Обь рядом с метромостом определена местом для размещения Ледовой арены в Новосибирске. Решение принято на совместном собрании Совета депутатов Новосибирска с участием председателя Заксобрания Андрея Шимкива, врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Напомним, Новосибирск борется за право провести в 2023 году молодежный чемпионат мира по хоккею. Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение найти источники финансирования строительства нового ледового дворца спорта. Еще 2 февраля прошлого года был заключён меморандум о комплексном освоении территории в Кировском районе Новосибирска, целью которого было привлечение частных инвестиций в объёме, необходимом для строительства ледовой арены.

Спорткомплекс предполагалось возводить на берегу Оби у метромоста. Стадион в этом месте предусмотрен генеральным планом города. Схема вырисовывалась вполне: инвестор строит ледовую арену, предварительная стоимость которой оценивалась в 3,5-4 млрд рублей, а затем покрывает свои затраты продажей построенного жилья.

Обустройство инженерной инфраструктуры и дорожно-транспортных коммуникаций планировалось за счет средств, выделенных из федерального и областного бюджетов. Однако, с планами областных властей не согласились новосибирские депутаты. Горсовет отказался отдать дополнительно 30 гектаров земли для строительства жилых домов рядом с ареной.

После отказа горсовета Новосибирска перезонировать под жилую застройку часть территории в районе метромоста на левом берегу Оби, предлагались и другие площадки для строительства новой ледовой арены: на территории бывшего Военного городка в Октябрьском районе, площадка рядом с НГАУ, вариант строительства ЛДС неподалеку с МВК «Новосибирск Экспоцентр», строительство в районе недействующего городского аэропорта «Северный».

Свои предпочтения по наиболее перспективной площадке высказывал на пресс-конференции в конце декабря прошлого года и председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив, заявив, что наиболее «дешевый по инфраструктуре» вариант – тот, что в пойме реки Обь, но с изменением условий его строительства: без дополнительно возводимого жилья и требующихся для этого дополнительных социальных объектов.

«Мне больше нравится все-таки вариант с 10 га, которые есть в областной собственности – площадка возле моста. Это будет гораздо дешевле других вариантов по инфраструктуре», — отметил тогда спикер.

Именно этот вариант и был определен для строительства столь значимого для областного центра и долгожданного Ледового дворца, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Если раньше рассматривался вариант возведения арены за счет частного инвестора, то сегодня основной вариант начала строительства спортивного объекта — это бюджетное финансирование за счет федеральных и областных средств, без концессионной схемы и строительства жилья, что впрочем, по словам врио губернатора Андрея Травникова впоследствии «не исключает частных инвестиций».

Участок определен по критериям транспортной доступности, влияния на стратегическое развитие территории города. Он не требует перезонирования и в перспективе предусматривает открытие станции метро «Спортивная», с примерной стоимостью от 800 млн до 1,2 млрд рублей.

Оценочная стоимость будущего спортивного объекта вместимостью 12 тыс. зрителей – 4,5 млрд рублей, ещё минимум 2,8 млрд рублей необходимо на сопутствующую инфраструктуру. Паркинг в районе ЛДС будет рассчитан не менее чем на 1700 автомобилей. Кроме того, проект предусматривает строительство набережной Оби, и возможную реконструкцию площади Лыщинского, а также возведение пешеходного тоннеля к пляжу под дамбой Октябрьского моста.

«Меня радует то, что поддержан вариант, который мы предлагали изначально, — прокомментировал решение депутатов горсовета спикер регионального парламента Андрей Шимкив. — Именно за эту площадку мы выступали еще год назад и убеждали в этом депутатов Горсовета. Что касается финансово-экономического обоснования этого вопроса, то есть много вариантов – и за счет бюджета, и наверняка, найдутся частные инвесторы…».

Председатель регионального парламента отметил, что на сегодня решён главный вопрос – выбор места размещения Ледовой арены, обсуждение технических и финансовых вопросов еще впереди. «Спортивное сооружение такого уровня Новосибирску просто необходимо и строить его мы будем в любом случае, несмотря на то, будет ли проходить Чемпионат мира по хоккею у нас или в другом городе», — подчеркнул Андрей Шимкив.