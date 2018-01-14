Путин сравнил коммунизм с христианством, а Ленина в мавзолее со святыми мощами

Путин сравнил коммунизм с христианством, а мавзолей — с хранилищем мощей
Президент РФ Владимир Путин сравнил коммунизм с христианством, а помещение в мавзолей Владимира Ленина с почитанием мощей святых, пишет РИА Новости.
«Может быть, я сейчас скажу нечто такое, что кому-то может и не понравится, но я скажу так, как я думаю. Во-первых, вера всегда нас сопровождала, она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию. Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле, – свобода, равенство, братство, справедливость – это все заложено в священном писании, это все там есть. А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали», — сказал Путин в интервью для фильма «Валаам», отрывок которого был показан в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1″.
Президент РФ сравнил отношение коммунистов к Ленину с почитанием святых в христианстве. «Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите там, мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи»,- сказал Путин.
«По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело», — добавил российский лидер.
Банальные вещи говорит, как всегда, товарищ Пу.
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Когда жрать нечего и делать тоже нечего только и остается говорить о том что сказал Путин .
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хорошо проговорился..)
если продолжать уподоблять коммунизм и христианство, то и сам ВВП как бывший коммунист-кгбшник сродни Иуде..)
потом ВВП публично говорил о своей приверженности либеральной экономике и о построении оной в России….
Неудивительно, что после этого отступничества ВВП восхищался Геббельсом, его друг-сподвижник Сергей Иванов открывал доску памяти Маннергейму ,историки посвящают диссертации «невинному» Власову , а ЕГЭнутые школьники начинают извиняться перед фашистами…
если ты строишь либеральную экономику , то и политика у тебя вышла либеральная и для своих друзей олигархов в первую очередь…друзьям всё ,остальным закон ….
а когда то сталинская элита своей кровью и кровью своих детей на фронтах Великой Отечественной доказывала право называться элитой …
вот же коммунисты -идеалисты в то время были, правда? легко ослу пинать мертвого льва…
нынешней то элите куда сложнее, конечно -то ли на Мальту сбегать за лям евро за гражданство, то ли сплотиться на этом Титанике с «капитаном» перед персональными санкциями…))
вся религия кремлевских теперь — деньги и власть , власть и деньги…и РПЦ вполне разделяет эти религиозную веру вместе с кремлевскими …)
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смело,только мало толку…В Китае про Мао и то ,к чему пришли СиЦзиньпин сказал бы так?????
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Словоблудие….
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Конечно похожи, особенно лицемерием и пролитой кровью.
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