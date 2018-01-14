Сняло арест с 95 млн рублей экс-главы «Почты России» следствие
Арест счетов был произведен в рамках уголовного дела в отношении руководителя департамента Минкомсвязи Ирины Лаптевой. Она рассчитала завышенный в восемь раз должностной оклад гендиректора госпредприятия.
Следователь снял арест с более чем 95 млн рублей бывшего главы федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Почта России» Дмитрия Страшнова в рамках дела о превышении полномочий, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
«Следователь не стал продлевать арест, наложенный на банковские счета, обеспечительная мера снята. Это связано с тем, что у следствия отпали основания для ареста этих денежных средств», — сказал собеседник агентства.
В середине ноября 2016 года Басманный суд Москвы продлил срок обеспечительного ареста, наложенного на более чем 95 млн рублей Страшнова.
Арест счетов был произведен в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по материалам Генпрокуратуры в отношении руководителя департамента Минкомсвязи РФ Ирины Лаптевой по эпизоду, связанному с выплатами многомиллионных сумм Страшнову. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Как полагает следствие, Лаптева, действуя в пользу Страшнова, превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему завышенный в восемь раз должностной оклад генерального директора ФГУП «Почта России».
Так, в апреле 2015 года Лаптева рассчитала Страшнову вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия за 2014 размере 95,4 млн рублей вместо 13,4 млн — суммы, которая могла быть ему рассчитана и согласована, считает следствие. В настоящее время Страшнов проходит в рамках уголовного дела в качестве свидетеля.
уже привычные путинские реалии..))
ничего необычного не произошло… как и здесь :
В Ленинградской области в поселке Торфяновка жители получают пенсию на канализационном люке. Для местных он уже стал своеобразным «круглым столом».
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Все они, без всякого сомнения, радовались присоединению оккупации Крыма.
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