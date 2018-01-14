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Сняло арест с 95 млн рублей экс-главы «Почты России» следствие

Арест счетов был произведен в рамках уголовного дела в отношении руководителя департамента Минкомсвязи Ирины Лаптевой. Она рассчитала завышенный в восемь раз должностной оклад гендиректора госпредприятия.

14.01.2018 Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов Один комментарий

Сняло арест с 95 млн рублей экс главы Почты России следствие

Дмитрий Страшнов проходит свидетелем по делу


Следователь снял арест с более чем 95 млн рублей бывшего главы федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Почта России» Дмитрия Страшнова в рамках дела о превышении полномочий, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Следователь не стал продлевать арест, наложенный на банковские счета, обеспечительная мера снята. Это связано с тем, что у следствия отпали основания для ареста этих денежных средств», — сказал собеседник агентства.

В середине ноября 2016 года Басманный суд Москвы продлил срок обеспечительного ареста, наложенного на более чем 95 млн рублей Страшнова.

Арест счетов был произведен в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по материалам Генпрокуратуры в отношении руководителя департамента Минкомсвязи РФ Ирины Лаптевой по эпизоду, связанному с выплатами многомиллионных сумм Страшнову. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как полагает следствие, Лаптева, действуя в пользу Страшнова, превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему завышенный в восемь раз должностной оклад генерального директора ФГУП «Почта России».

Так, в апреле 2015 года Лаптева рассчитала Страшнову вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия за 2014 размере 95,4 млн рублей вместо 13,4 млн — суммы, которая могла быть ему рассчитана и согласована, считает следствие. В настоящее время Страшнов проходит в рамках уголовного дела в качестве свидетеля.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    уже привычные путинские реалии..))
    ничего необычного не произошло… как и здесь :
    В Ленинградской области в поселке Торфяновка жители получают пенсию на канализационном люке. Для местных он уже стал своеобразным «круглым столом».
    Пенсионеры вынуждены получать деньги на улице, так как почтовое отделение в поселке закрылось из-за отсутствия электричества и холодных батарей.
    Люди заполняют квитанции на морозе в столь неудобном месте, но помнят о величии России.
    Все они, без всякого сомнения, радовались присоединению оккупации Крыма.
    Все они истово переживают за успехи русской армии в Сирии и на Донбассе.
    Ведь если не русские солдаты, которые сейчас сражаются наемниками-неграми под далекой Авдеевкой, то по их родной земле, по селу Торфяновка Ленинградской области будут маршировать солдаты НАТО.
    Все они знают, что Илон Маск — шарлатан и обманщик, что доллар вот-вот рухнет, что взорвется Йеллоустоунский вулкан, и величие Америки будет сокрушено в тот же момент.
    Тогда-то они, наконец, заживут, и будут жить долго и счастливо! http://worldcrisis.ru/crisis/2924073

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