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Фотосессия $250 семьи из США взорвала интернет

Профессиональный фотограф отретушировала солнечные тени на лицах и получилась семейка зомби!

14.01.2018 Фото: Pam Dave Zaring 5 коммент.

Фотосессия $250 семьи из США взорвала интернет

Семья Pam Dave Zaring после профессиональной фотосессии

Семейная пара из американского штата Миссури опубликовала результат неудачной фотосессии, которую для семьи провел нанятый фотограф. Запись на Facebook приобрела вирусную популярность, набрав более 300 тысяч репостов, и привлекла внимание СМИ.
«Это не шутка. Мы заплатили фотографу, которая заявляла, что является профессионалом, 250 долларов за семейную фотосессию. Посмотрите, что она нам прислала. Она сказала, что на лица падали некрасивые тени, несмотря на прекрасный солнечный день, поэтому она решила их отретушировать», — написала мать семейства Пэм Заринг, заметив, что фотографии вызвали у нее только смех.

Многие пользователи Сети пытались попытались найти позитивные стороны в произошедшем.

«Она должна была серьезно потрудиться, чтобы сделать вас настолько уродливыми… по крайней мере, у нее хорошо это получилось», — иронизирует Elizabeth Smith.

«Вы стали чемпионом интернета минимум на месяц. Не могу прекратить смеяться. Кстати, ваша кожа отлично выглядит», — замечает Emily Kopcial.

Сама Заринг призвала комментаторов воздерживаться от язвительных замечаний, отметив, что позитивные эмоции, вызванные фотографиями, стоили потраченных на них денег.

Источник: РИА Новости

Фотосессия $250 семьи из США взорвала интернет

Фотосессия $250 семьи из США взорвала интернет

Фотосессия $250 семьи из США взорвала интернет Фотосессия $250 семьи из США взорвала интернет Фотосессия $250 семьи из США взорвала интернет


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Как по мне, так лучше вообще ни о чем не писать, чем такие новости перепечатывать

    Thumb up 6 Thumb down 0

  2. Аноним

    фотошопер 80 уровня за 250 ;)

    налетай!

    Thumb up 0 Thumb down 0

  3. igk63

    Вот оно истинное лицо настоящих американцев. =-O =-O

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  4. Raven

    Боюсь представить как бы он отретушировал за 1000$ :-D

    Thumb up 1 Thumb down 0

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