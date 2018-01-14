133 человека отравились в кафе «Шулэн До» в Улан-Удэ

Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ на утро воскресенья выросло до 133, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Бурятии.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что с 11 по 13 января в Улан-Удэ зарегистрирована групповая заболеваемость сальмонеллезом среди посещавших кафе «Шулэн До» с 8 по 11 января, где грубо нарушали требования санитарных норм. Ранее в МВД Бурятии сообщали о 82 пострадавшихся.

«На 14 января обратились 133 человека, из них госпитализированы 64, 12 детей», — сказала собеседница агентства.

Специалисты Роспотребнадзора ликвидируют очаг сальмонеллезной инфекции. Для установления причин возникновения заболевания уже проведено обследование работников кафе, произведен отбор проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств. В управлении отметили, что в ходе расследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза. Деятельность кафе приостановлена.

Ранее в МВД по Бурятии РИА Новости сообщали, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».