КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-комн квартиру
продам трехкомнатную квартиру
продам
продам
продам
Продам 2-ю на Микрорайоне!
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сняло арест с 95 млн рублей экс-главы «Почты России» следствие

Фотосессия $250 семьи из США взорвала интернет

133 человека отравились в кафе «Шулэн До» в Улан-Удэ

Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»

День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Погиб подросток в ДТП с грузовиком УАЗ на павлодарской трассе в Новосибирской области

Пострадали 6 человек в ДТП по вине пьяного водителя в Новосибирской области

Больше хлеба будет в корзине россиян через три года

Довольны новогодними каникулами россияне

Премьер-министр Украины предложил Путину вернуть вместе с флотом Крым

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


133 человека отравились в кафе «Шулэн До» в Улан-Удэ

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В кафе нарушались санитарные нормы: произошла вспышка сальмонеллеза.

14.01.2018 Фото: 2gis.ru Нет комментариев

133 человека отравились в кафе Шулэн До в Улан Удэ

В кафе «Шулэн До» в центре Улан-Удэ произошла вспышка сальмонеллеза

Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ на утро воскресенья выросло до 133, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Бурятии.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что с 11 по 13 января в Улан-Удэ зарегистрирована групповая заболеваемость сальмонеллезом среди посещавших кафе «Шулэн До» с 8 по 11 января, где грубо нарушали требования санитарных норм. Ранее в МВД Бурятии сообщали о 82 пострадавшихся.

«На 14 января обратились 133 человека, из них госпитализированы 64, 12 детей», — сказала собеседница агентства.

Специалисты Роспотребнадзора ликвидируют очаг сальмонеллезной инфекции. Для установления причин возникновения заболевания уже проведено обследование работников кафе, произведен отбор проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств. В управлении отметили, что в ходе расследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза. Деятельность кафе приостановлена.

Ранее в МВД по Бурятии РИА Новости сообщали, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

 


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Путин сравнил коммунизм с христианством, а Ленина в мавзолее со святыми мощами Сняло арест с 95 млн рублей экс-главы «Почты России» следствие Фотосессия $250 семьи из США взорвала интернет

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ГОРЯЩИЙ ТУР В ТАЙЛАНД
Бердск-Тревел, Туристское агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика