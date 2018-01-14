Верните сумку за вознаграждение

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Спасибо редакции за внимание и оперативный ответ. Сумку сегодня вернули, наполовину опустошенную., не было кошелька Но главное: очки и ключи были в сумке.. Это радостно.Просьба, убрать мое объявление на этом сайте и группе ВКонтакте. Спасибо
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