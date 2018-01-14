Верните сумку за вознаграждение

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13 января из машины была украдена бежевая сумка пожилой женщины. Возможно, грабители выкинули её или её содержимое: две связки ключей и две пары очков.

Обращаюсь к людям, кто, может, найдет эти вещи, Большая просьба: верните, пожалуйста, за небольшое вознаграждение. Телефон для связи: 8913 781 7655.

От редакции:

В каком районе произошла кража? Как выглядят ключи, документы?