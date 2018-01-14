КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-комн квартиру
продам трехкомнатную квартиру
продам
продам
продам
Продам 2-ю на Микрорайоне!
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сняло арест с 95 млн рублей экс-главы «Почты России» следствие

Фотосессия $250 семьи из США взорвала интернет

133 человека отравились в кафе «Шулэн До» в Улан-Удэ

Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»

День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Погиб подросток в ДТП с грузовиком УАЗ на павлодарской трассе в Новосибирской области

Пострадали 6 человек в ДТП по вине пьяного водителя в Новосибирской области

Больше хлеба будет в корзине россиян через три года

Довольны новогодними каникулами россияне

Премьер-министр Украины предложил Путину вернуть вместе с флотом Крым

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Погиб подросток в ДТП с грузовиком УАЗ на павлодарской трассе в Новосибирской области

16-летний пассажир Toyota Fielder скончался в машине «скорой». Пострадали две женщины и 4-летняя девочка из иномарки.

14.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Погиб подросток в ДТП с грузовиком УАЗ на павлодарской трассе в Новосибирской области

Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП

В пятницу в Ордынском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

12 января в 16.25 на 126-м километре трассы К-17Р «Новосибирск-Павлодар», 52-летний житель Кочковского района на автомобиле УАЗ-330365 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер» под управлением 29-летнего жителя Татарского района.

В результате ДТП в автомобиле «скорой помощи» от полученных травм скончался 16-летний пассажир «Тойоты». В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водитель автомобиля «Тойота» и три его пассажира – две женщины в возрасте 31 года и 34 лет, а также 4-летняя девочка. В больницу ушибами доставлен водитель УАЗа.

По факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Путин сравнил коммунизм с христианством, а Ленина в мавзолее со святыми мощами Сняло арест с 95 млн рублей экс-главы «Почты России» следствие Фотосессия $250 семьи из США взорвала интернет

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ГОРЯЩИЙ ТУР В ТАЙЛАНД
Бердск-Тревел, Туристское агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика