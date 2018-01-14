Погиб подросток в ДТП с грузовиком УАЗ на павлодарской трассе в Новосибирской области

В пятницу в Ордынском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

12 января в 16.25 на 126-м километре трассы К-17Р «Новосибирск-Павлодар», 52-летний житель Кочковского района на автомобиле УАЗ-330365 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер» под управлением 29-летнего жителя Татарского района.

В результате ДТП в автомобиле «скорой помощи» от полученных травм скончался 16-летний пассажир «Тойоты». В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водитель автомобиля «Тойота» и три его пассажира – две женщины в возрасте 31 года и 34 лет, а также 4-летняя девочка. В больницу ушибами доставлен водитель УАЗа.

По факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.