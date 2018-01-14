Пострадали 6 человек в ДТП по вине пьяного водителя в Новосибирской области

В Куйбышевском районе произошло ДТП по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения, сообщили сегодня, 14 января, в управлении МВД по Новосибирской области.

13 января в 9.30 на 1172-м километре автодороги Р-254 «Иртыш», находящийся в состоянии алкогольного опьянения (акт от 13.01.2018 года) 24-летний житель Барабинска, управляя автомобилем «Тойота Камри» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 45-летнего жителя Куйбышева.

В результате ДТП в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель автомобиля «Лада Гранта» и его пассажиры – 42-летняя жена, сын в возрасте 17 лет и 6-летняя дочь. Также в больницу госпитализированы с травмами различной степени тяжести водитель «Тойоты Камри» и его 25-летний пассажир.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение лицом, управляющим автомобилем «правил дорожного движения», повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Водитель автомобиля «Тойота Камри» в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) привлечен к административной ответственности.