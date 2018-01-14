День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»

14 февраля весь мир празднует День Святого Валентина, покровителя влюбленных. Любовь нас связывает с близкими людьми: родителями, детьми, друзьями… Мы предлагаем вам уникальную возможность поздравить и признаться в любви маме/папе/другу/мужу/жене и т.д. на страницах сайта www.kurer-sreda.ru и газеты «Курьер.Среда.Бердск» в проекте «Я тебя люблю».

Присылайте фото любимого человека и несколько слов (!!!!) признания в любви, и, конечно, имя кого поздравляете и имя кто поздравляет или признается в любви.

Признания и фото принимаем до 9 февраля 2018 года.

Высылая фото на редакционный ящик bkurer@mail.ru, вы даете согласие на публикацию фотоснимка на всех площадках «Курьер.Среда.Бердск» и распространение персональных данных (имя/фамилия).

Поздравления и признания уже приходят в редакцию! Публиковать их мы будем 14 февраля на сайте и накануне в газете!

