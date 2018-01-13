Больше хлеба будет в корзине россиян через три года

Новая потребительская корзина, в которой будет больше мяса и меньше хлеба, появится в России не раньше чем через три года. Сейчас фиксированный набор товаров и услуг в России отражает структуру потребления прежде всего малообеспеченных граждан. Его изменение, вероятнее всего, приведет к увеличению прожиточного минимума, к которому с 1 мая этого года будет привязан минимальный размер оплаты труда.

Министерство труда и соцзащиты намерено в этом году создать рабочую группу по разработке новой потребительской корзины, рассказали «Газете.Ru» в ведомстве.

В новой потребительской корзине, которую планируется ввести с 2021 года, планируется улучшить качество минимального набора продуктов питания с целью его приближения к рациональным нормам здорового питания, пояснили в Минтруде.

«Ценность минимального набора продуктов питания намечается повысить за счет увеличения по сравнению с установленными объемами потребления мяса, рыбы, молока, яиц, овощей, фруктов и снижения объемов потребления хлебопродуктов, картофеля, маргарина и других жиров», — уточнили в пресс-службе.

При этом, соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания, будет определено исходя из произошедшего со времени введения действующей потребительской корзины изменения их фактического потребления в малоимущих домохозяйствах.

В рабочую группу войдут представители федеральных органов исполнительной власти, профсоюзов, «ФИЦ питания и биотехнологии», а также других заинтересованных организаций по разработке.

Потребительская корзина – минимальный набор продуктов питания, а также других товаров и услуг, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью продуктового минимума. Сейчас 50% стоимости корзины составляют продукты питания – минимальный продуктовый набор, который уточняется для каждого региона несколько раз в год. Половина стоимости продуктового набора приходится на непродовольственные товары, столько же – на оплату услуг.

Действующей корзиной предусмотрено потребление в год на человека 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг свежих фруктов, 126,5 кг хлеба и хлебопродуктов, 58,6 кг мясных и 18,5 кг рыбных продуктов соответственно.

Стоимость корзины пересматривается в течение года, а ее состав — раз в пять лет. Так, нынешний минимальный набор был установлен в 2013 году.

По данным Росстата, стоимость фиксированного набора товаров и услуг в ноябре 2017 года составляла в среднем по стране 14,7 тыс. рублей. Самый низкий показатель отмечен в Саратовской области – 12,2 тыс. рублей, самый высокий – в Камчатском крае – 24,3 тыс. рублей.

При этом стоимость минимального набора продуктов питания в ноябре в среднем по стране составляла 3 720 рублей.

В России в состав потребительской корзины входит порядка 150 продуктов и услуг, но основная доля приходится на 30. В США в условной «корзине» свыше 300 наименований, в Англии – 350, в Германии — более 475, во Франции – более 500. Интересно, что в российской корзине есть статья расходов на лекарства, но нет – на медицину и образование.

В Германии в состав корзины включены статьи расходов на книги, Интернет, средства контрацепции, а с 2013 года добавлены такие услуги, как стоимость детских ясель, содержание пенсионеров в доме престарелых, доставка продуктов питания на дом.

В США в состав корзины входят затраты на алкоголь, бензин. В Великобритании корзиной предусмотрены траты на шампанское и смартфоны, во Франции – на вина и рестораны, в Бельгии – на заказ цветов, а в Германии – на пиво и пиццу.

При этом в среднем на продукты питания в европейской «корзине» приходится порядка 20% затрат, в то время как в РФ эта статья расхода – самая большая.

Эксперты также отмечают, что российская потребкорзина – это корзина бедных. Она в большей степени отражает расходы менее обеспеченных слоев населения, и в меньшей степени – доходы более обеспеченных семей, у которых доля расходов на продукты питания ниже, а доля расходов на различные услуги – выше, отмечает замначальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова.

Она также подчеркивает, что и сам состав потребляемых товаров и услуг имеет свои особенности для групп населения с разными доходами.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин в недавнем интервью «Российской газете» не исключил, что к 2021 году нынешнее соотношение (50% на продукты и по 25% — на товары и услуги) изменится.

«Это будет зависеть от того, насколько будет меняться это соотношение в фактическом потреблении малообеспеченных групп населения», — сказал он.

Кроме того, новая корзина, по словам министра, должна быть максимально приближена к оптимальному набору продуктов питания с учетом утвержденного в 2016 году Минздравом РФ норм здорового питания.

В своих рекомендациях Минздрав отразил необходимость уменьшения употребления «быстрых» углеводов: хлебопродуктов, картофеля, сахара, круп, макарон и увеличения количество съедаемых овощей, зелени и фруктов.

Так, по расчетам диетологов, потребление картофеля должно быть не более 90 кг в год на человека, овощей и бахчевых – не менее 140 кг, фруктов – 100 кг, мясных продуктов – 73 кг, а рыбных – 22 кг, яиц – 260 штук в год.

«В действующей корзине «перебор» хлебных продуктов и картофеля. И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов», — признал Топилин.

Задуманные Минтрудом изменения приведут к росту стоимости продовольственной корзины, что в результате может сказаться на расходах государства по социальной поддержке определенных слоев населения, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Уровень влияния будет существенно зависеть от тех изменений, которые будут внесены, однако, к каким-то существенным изменениям в экономике это вряд ли может привести, полагает эксперт.

Сколько раз ни говори «сахар», во рту слаще не станет: сколько бы мяса и фруктов ни добавилось в виртуальную потребительскую корзину, в реальной их больше скорее всего не станет, считает аналитик «Алор брокер» Кирилл Яковенко.

Сама по себе потребительская корзина имеет крайне мало общего с реальным потреблением и используется исключительно в целях расчета темпов инфляции, прожиточного минимума, который, в свою очередь, влияет на размер зарплат бюджетников, социальных пособий и пенсий, добавляет он.

В некоторых странах мира за счет изменения потребительской корзины происходит стимулирование потребления, обращает внимание эксперт.

Логика предлагаемых изменений проста: чем больше товаров в корзине и чем выше их стоимость, тем больше государство тратит на социальные пособия и зарплаты бюджетников, и тем выше их доходы. Чем выше доходы, тем выше потребление, а чем выше потребление, тем выше доходы бизнеса и налоговые доходы государства за счет НДС и налога на прибыль. Это крайне эффективный метод стимулирования экономического роста, но, увы, крайне затратный и, к тому же, сопряженный с рисками ускорения инфляции, резюмирует он.

В Евросоюзе потребительская корзина также используется для определения индекса потребительских цен и инфляции, на основании которых корректируется уровень минимальной зарплаты. При этом прожиточным минимумом в стране считается доход, который составляет менее 50% от размера средней заработной платы.

Максим Топилин обратил внимание, что большинство стран перешли на определение прожиточного минимума в процентах от медианного среднедушевого дохода. «Цифры берут разные — от 40 до 60 процентов медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны.

Кстати, нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43% от медианного среднедушевого дохода. Поэтому мы будем обсуждать и возможность перехода на этот порядок. Многое зависит от того, насколько точно и полно мы сможем замерять денежные доходы населения», — сказал министр.

По данным Росстата, среднедушевой денежный доход в РФ в третьем квартале 2017 года достиг 31,5 тыс. рублей, увеличившись за год на 3,5%. При этом реальные располагаемые доходы населения ( за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию — «Газета.Ru») сокращаются четвертый год подряд. За январь — октябрь, по данным Росстата, они упали на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Стоит отметить, что увеличению доходов должно поспособствовать повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Напомним, что президент Владимир Путин распорядился уровнять минимальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом, не с 1 января 2019 года, как предполагалось в прошлом году, а с 1 мая этого года.

Повышением МРОТ отчасти объясняется то, что новая потребительская корзина будет принята для расчетов только с 2021 года.

«Изменение методики исчисления прожиточного минимума в связи с пересмотром корзины не позволит спланировать средства на повышение МРОТ в течение трехлетнего периода, как для бюджетной сферы, так и для реального сектора экономики», — пояснили «Газете.Ru» в Минтруде.