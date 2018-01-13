Довольны новогодними каникулами россияне
Премьер-министр Украины предложил Путину вернуть вместе с флотом Крым
США признали ядерное превосходство России
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Задержка пенсий может отобрать голоса у Путина на выборах в Бердске
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