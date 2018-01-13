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Довольны новогодними каникулами россияне

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Довольны новогодними каникулами россияне

Среди самых популярных форм проведения праздничного досуга традиционно оказались поход в гости (42%), прогулки на природе (30%), а также катание на коньках или лыжах (20%).

13.01.2018 Фото: pixabay.com Нет комментариев

Довольны новогодними каникулами россияне

В качестве подарков жители России получали парфюмерию, косметику, бижутерию, конфеты и спиртные напитки, а также сувениры

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян (73%) довольны тем, как провели новогодние и рождественские каникулы. Об этом свидетельствуют данные на сайте организации.

Среди самых популярных форм проведения праздничного досуга традиционно оказались поход в гости (42%), прогулки на природе (30%), а также катание на коньках или лыжах (20%).

Количество тех, кто провел праздники дома, уменьшилось по сравнению с прошлым годом с 27% до 18%.

Подарки, полученные россиянами, по многом превзошли их ожидания. В качестве подарков жители России получали парфюмерию, косметику, бижутерию, конфеты и спиртные напитки, а также сувениры. В этом году респондентам практически не дарили билеты в театры и на концерты (2%) и турпутевки (1%).

Ранее ВЦИОМ сообщил, что сумма средних расходов на празднование практически не изменилась с прошлого года и составила 14,195 руб.

Источник: Газета.ру


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