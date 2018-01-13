Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными!

Уголок Европы на побережье Бердска, разнообразное меню, блюда, приготовленные по немецким рецептам, пенное вкусное пиво, уютное расположение за столиками в элегантном интерьере, внимательные, но не навязчивые официанты, DJ в пятницу, живая музыка по субботам, каждые субботу и воскресенье – детская анимационная программа.

Что еще надо для комфорта, отдыха и праздника для души?! Да, правильно! Просто приехать к нам, в ресторан Lowenburg!