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Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными!

Пивной ресторан разнообразил меню и снизил цены на самое вкусное! А пивной безлимит продолжает притягивать поклонников!

13.01.2018 Фото: Ресторана Lowenburg Нет комментариев

Пивной ресторан Lowenburg разнообразил меню и снизил цены на самое вкусное! А пивной безлимит продолжает притягивать поклонников!

Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными!

Дорогие друзья! Ресторан Lowenburg начал новый год с новыми ценами!

Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными! Пивной безлимит 399 рублей

Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными! Салаты от 201 рублей

Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными! Горячее от 380 рублей

Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными! Пивные закуски от 90 рублей

Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными!
Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными!

Послушайте! Звучит как музыка: сухарики чесночные, кесадия мясная со сметаной и сальсой, кебаб из барашка, бифштекс с яйцом и картофельными чипсами, ростбиф, отварной язык телёнка, сджук из оленины, салат с семгой и мягким сыром, острые куриные крылышки, борщ со шмальцем , суп- крем сырный, колбаски из коптильни,рыба из коптильни на ольховых стружках , сковорода лесоруба, венский шницель, мюнхенские белые колбаски , фетучини с цыпленком и шампиньонами, тушеная капуста по-швабски, бельгийские … А еще это очень-очень вкусно!

Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными!

Уголок Европы на побережье Бердска, разнообразное меню, блюда, приготовленные по немецким рецептам, пенное вкусное пиво, уютное расположение за столиками в элегантном интерьере, внимательные, но не навязчивые официанты, DJ в пятницу, живая музыка по субботам, каждые субботу и воскресенье – детская анимационная программа.

Что еще надо для комфорта, отдыха и праздника для души?! Да, правильно! Просто приехать к нам, в ресторан Lowenburg!

Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными!
Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными!
Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными!
Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными!
Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными!
Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными!

Ждем Вас в ресторане Lowenburg!

Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными! Режим работы пн — выходной вт-чт — с 17-00 до 24-00 пт, сб — с 12-00 до 01-00 вс — с 12-00 до 24-00

Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными! Боулинг-центр: (383)240-78-35 (пн-вс с 12-00)

Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными! Ресторан: (383)240-82-87 (пн — выходной, вт-чт с 17-00 до 24-00, пт-сб с 12-00 до 01-00, вс с 12-00 до 24-00)

Схема проезда

Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными!

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