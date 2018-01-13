Ресторан Lowenburg: в 2018 год с новыми ценами! Весьма приятными!

Пивной ресторан разнообразил меню и снизил цены на самое вкусное! А пивной безлимит продолжает притягивать поклонников!
Дорогие друзья! Ресторан Lowenburg начал новый год с новыми ценами!
Пивной безлимит 399 рублей
Салаты от 201 рублей
Горячее от 380 рублей
Пивные закуски от 90 рублей
Послушайте! Звучит как музыка: сухарики чесночные, кесадия мясная со сметаной и сальсой, кебаб из барашка, бифштекс с яйцом и картофельными чипсами, ростбиф, отварной язык телёнка, сджук из оленины, салат с семгой и мягким сыром, острые куриные крылышки, борщ со шмальцем , суп- крем сырный, колбаски из коптильни,рыба из коптильни на ольховых стружках , сковорода лесоруба, венский шницель, мюнхенские белые колбаски , фетучини с цыпленком и шампиньонами, тушеная капуста по-швабски, бельгийские … А еще это очень-очень вкусно!
Уголок Европы на побережье Бердска, разнообразное меню, блюда, приготовленные по немецким рецептам, пенное вкусное пиво, уютное расположение за столиками в элегантном интерьере, внимательные, но не навязчивые официанты, DJ в пятницу, живая музыка по субботам, каждые субботу и воскресенье – детская анимационная программа.
Что еще надо для комфорта, отдыха и праздника для души?! Да, правильно! Просто приехать к нам, в ресторан Lowenburg!
Ждем Вас в ресторане Lowenburg!
Режим работы пн — выходной вт-чт — с 17-00 до 24-00 пт, сб — с 12-00 до 01-00 вс — с 12-00 до 24-00
Боулинг-центр: (383)240-78-35 (пн-вс с 12-00)
Ресторан: (383)240-82-87 (пн — выходной, вт-чт с 17-00 до 24-00, пт-сб с 12-00 до 01-00, вс с 12-00 до 24-00)
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