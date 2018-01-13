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Премьер-министр Украины предложил Путину вернуть вместе с флотом Крым

Глава украинского правительства, отвечая на вопрос о предложении Владимира Путина вернуть Киеву корабли и авиацию с полуострова, перешел на русский язык.

13.01.2018 Фото: Wikimedia Commons 3 коммент.

Премьер министр Украины предложил Путину вернуть вместе с флотом Крым

Гройсман предложил России вернуть Крым вместе с военной техникой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился со встречным предложением к президенту России Владимиру Путину, который накануне заявил о готовности передать Киеву военную технику из Крыма, передает телеканал «112 Украина».

«Встречное предложение президенту РФ — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», — сказал премьер. Телеканал уточняет, что эту фразу Гройсман произнес на русском языке, все остальные его комментарии прессе были на украинском.

Путин рассказал о том, что Москва может передать Киеву военную технику, во время встречи с представителями российских СМИ 11 января. Президент отметил, что украинские военные корабли, а также бронетехника и авиационная техника находятся «в плачевном состоянии». Точное количество техники, которую Россия готова передать, Путин не назвал.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал РБК, что на полуострове осталось «около двух десятков машин», включая танки Т-64, бронетранспортеры и БМП. Редактор «Экспорта вооружений» Андрей Фролов добавил, что в Крыму остались украинские самолеты, в том числе истребители МиГ-29, 17 кораблей и судов обеспечения, а также ракетный комплекс «Утес» и радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении.

Предложение Путина на Украине комментировали и до реплики Гройсмана. Командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко заявил, что вопрос требует тщательного изучения.

Источник: РБК


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    А ху-ху не хо-хо, господа бандеровцы!? 8)

    Thumb up 3 Thumb down 3

  2. Гость

    Ну, не хотите — как хотите! Ребята, китайцы, вьетнамцы, японцы(?!)! Вам металлолом нужен? Самовывозом, бесплатно? %) *CRAZY* :P :-D

    Thumb up 2 Thumb down 2

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