США признали ядерное превосходство России

Россия обладает весомыми преимуществами перед США и их союзниками в производстве ядерных вооружений и в нестратегических ядерных силах, говорится в американской ядерной доктрине, несекретную часть которой обнародовала газета Huffington Post.

В документе также отмечается, что Москва «создает большой набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями». Этот набор, как отмечает издание, в тексте доктрины сопровождается такими характеристиками, как «разносторонний и современный».

При этом в документе подчеркивается, что Россия, несмотря на критику в адрес американской ПРО, работает над модернизацией своих баллистических ракет с ядерными боеголовками и созданием новой ракеты-перехватчика.

Пентагон, комментируя публикацию, заявил, что у США есть несколько вариантов доктрины, финальную версию должны одобрить президент Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на позитивный диалог с Вашингтоном по СНВ-3, но пока у России нет доказательств, что США при переоборудовании части носителей в рамках договора не будут их использовать для ядерного оружия.

Источник: РИА Новости