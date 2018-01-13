США признали ядерное превосходство России
Повестки призывникам отправят по почте
Бородач украл в церковной лавке Новосибирска золотые украшения
Сбил насмерть человека с рюкзаком УАЗ на трассе у «Колорлона» в Бердске
Задержка пенсий может отобрать голоса у Путина на выборах в Бердске
«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска
Уволили врачей после застолья в разгар рабочего дня в кардиодиспансере Рязани
Победы мемориала Максимова достались самым «легким» борцам из Бердска
Уголовное дело по факту падения горки на 9-летнего ребенка в Бердске возбудил СКР
Закончился основной ремонт в старой химзаводской больнице Бердска
Когда же Россия признает свою ничтожность перед США по отношению обеспеченности граждан рф и уровне их жизни
3 3
странное «преимущество » России..) :
Если в 11 году из России уехало 37 тысяч человек, то в 16 — почти 600 тысяч. За годы последнего срока Путина из страны бежали более 2 миллионов человек. Голосование за путинскую стабильность идет преимущественно ногами.
Это проблема. Ее уже называют «пятой волной» эмиграции, ее темпы и масштаб вполне сравнимы с предыдущими волнами и тоже вызваны катастрофической обстановкой в стране. Это, собственно, один из маркеров надвигающейся социальной катастрофы.
2 3
В США 45 миллионов человек живут за бесплатные талоны на еду. Около 20 млн. не имеют жилья для ночлега — «живут под деревом»!
Так что, как говорили древние китайские мудрецы: «Ни-Сы», что означает: «Будь безмятежен, как цветок лотоса на спокойной утренней глади озера в Год Спящей Змеи».
1 1
….»А так же в области Балета мы впереди планеты всей!!!!!!!!»
0 0