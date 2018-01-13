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США признали ядерное превосходство России

Ядерная доктрина США: Россия обладает преимуществами перед США в производстве ядерных вооружений и в нестратегических ядерных силах.

13.01.2018 Фото: pixabay.com 4 коммент.

США признали ядерное превосходство России

Ядерный взрыв

Россия обладает весомыми преимуществами перед США и их союзниками в производстве ядерных вооружений и в нестратегических ядерных силах, говорится в американской ядерной доктрине, несекретную часть которой обнародовала газета Huffington Post.
В документе также отмечается, что Москва «создает большой набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями». Этот набор, как отмечает издание, в тексте доктрины сопровождается такими характеристиками, как «разносторонний и современный».

При этом в документе подчеркивается, что Россия, несмотря на критику в адрес американской ПРО, работает над модернизацией своих баллистических ракет с ядерными боеголовками и созданием новой ракеты-перехватчика.

Пентагон, комментируя публикацию, заявил, что у США есть несколько вариантов доктрины, финальную версию должны одобрить президент Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на позитивный диалог с Вашингтоном по СНВ-3, но пока у России нет доказательств, что США при переоборудовании части носителей в рамках договора не будут их использовать для ядерного оружия.

Источник: РИА Новости


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Когда же Россия признает свою ничтожность перед США по отношению обеспеченности граждан рф и уровне их жизни :-D

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  2. Аноним

    странное «преимущество » России..) :
    Если в 11 году из России уехало 37 тысяч человек, то в 16 — почти 600 тысяч. За годы последнего срока Путина из страны бежали более 2 миллионов человек. Голосование за путинскую стабильность идет преимущественно ногами.
    Это проблема. Ее уже называют «пятой волной» эмиграции, ее темпы и масштаб вполне сравнимы с предыдущими волнами и тоже вызваны катастрофической обстановкой в стране. Это, собственно, один из маркеров надвигающейся социальной катастрофы. :-!

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  3. Гость

    В США 45 миллионов человек живут за бесплатные талоны на еду. Около 20 млн. не имеют жилья для ночлега — «живут под деревом»!
    Так что, как говорили древние китайские мудрецы: «Ни-Сы», что означает: «Будь безмятежен, как цветок лотоса на спокойной утренней глади озера в Год Спящей Змеи». ;)

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  4. Аноним

    ….»А так же в области Балета мы впереди планеты всей!!!!!!!!»

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