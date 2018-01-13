Повестки призывникам отправят по почте

Повестки в военкомат будут доставлять заказными письмами. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму депутатом от фракции «Единая Россия» Андреем Красовым. Документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности, пишет Парламентская газета.

«Сохранив прежний способ вручения повесток (под роспись), ввести также новый способ вручения — направление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу», — говорится в пояснительной записке к документу.

Действующее законодательство предусматривает единственный способ доставки повестки: под роспись по месту учёбы или работы. В случае, если доставить повестку и зафиксировать роспись о получении не удаётся, доказать, что гражданин уклоняется от воинского учёта и военной службы, практически невозможно.

«В период проведения призывных компаний 2016 года военные комиссариаты не смогли оповестить о явке на соответствующие мероприятия более 90 тыс. призывников», — отмечает автор законопроекта.

Если закон примут, повестка будет считаться вручённой в день доставки заказного письма подлежащим призыву гражданам, а также совершеннолетним членам их семей и законным представителям.

Для подтверждения факта доставки повестки будет достаточно отметки почтовой организации в уведомлении о вручении заказного письма.

В случае, если повестка будет получена после истечения срока явки, гражданин обязан самостоятельно явиться в военкомат для получения новой повестки в течение трёх рабочих дней.

Также предлагается обязать подлежащих призыву граждан самостоятельно являться в военкомат, если указанный в повестке срок явки истекает или указанные повестки вручены в период, когда призыв на военную службу не осуществляется.