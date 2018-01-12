Бородач украл в церковной лавке Новосибирска золотые украшения

Полиция объявила в розыск вора, обокравшего церковную лавку недалеко от площади Маркса в Новосибирске. Об этом сегодня, 12 января сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

— 11 января в 16.50 в церковной лавке по адресу ул. Титова, 7 неустановленный мужчина открыто похитил две золотые цепочки общей стоимостью 24 400 рублей, после чего скрылся, — рассказали в полицейском ведомстве.

На видео бородатый человек в черной куртке с капюшоном, отороченном мехом, озираясь заходит в церковную лавку, тихо прикрывает дверь и осторожно движется дальше.

Видео ГУ МВД по НСО



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (Грабеж). Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание преступника.

Всех, кому что-либо известно о лице, совершившем разбойное нападение, просят сообщить в полицию по телефонам: (383) 232-17-18, 232-64-79.

Конфиденциальность гарантируется.