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Бородач украл в церковной лавке Новосибирска золотые украшения

Полиция ищет вора, который стащил золотые цепочки на сумму 24,5 тыс. рублей. «Портрет» разбойника попал на камеру наблюдения.(ВИДЕО)

12.01.2018 Фото: Стоп-кадр с видео ГУ МВД по НСО 2 коммент.

Бородач украл в церковной лавке Новосибирска золотые украшенияПолиция объявила в розыск вора, обокравшего церковную лавку недалеко от площади Маркса в Новосибирске. Об этом сегодня, 12 января сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

— 11 января в 16.50 в церковной лавке по адресу ул. Титова, 7 неустановленный мужчина открыто похитил две золотые цепочки общей стоимостью 24 400 рублей, после чего скрылся, — рассказали в полицейском ведомстве.

На видео бородатый человек в черной куртке с капюшоном, отороченном мехом, озираясь заходит в церковную лавку, тихо прикрывает дверь и осторожно движется дальше.

Видео ГУ МВД по НСО

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (Грабеж). Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание преступника.

Всех, кому что-либо известно о лице, совершившем разбойное нападение, просят сообщить в полицию по телефонам: (383) 232-17-18, 232-64-79.

Конфиденциальность гарантируется.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Ну если Бородач Александр Радионович — то всяко разно понять и простить. :-D А если серьёзно то я преступления в его поступке не вижу. Церкви со своими лавками больше людей ограбили.

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  2. Поросёнок Пётр

    Значит на то была воля Божия и человек исполнял волю его ;)

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