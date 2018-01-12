Сбил насмерть человека с рюкзаком УАЗ на трассе у «Колорлона» в Бердске

Примерно в 18.35 в пятницу, 12 января, на бердском участке трассы Р-256 сбили пешехода. ДТП произошло в районе магазина «Колорлон».

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, за несколько минут до происшествия, они звонили в полицию, рассказали, что по разделительной полосе идет человек с рюкзаком. Мужчина, одетый во все темное, двигался в направлении Искитима.

Звонившие хотели предупредить полицейских об опасности, грозящей странному пешеходу. Но наряд, судя по всему, не успел выехать — мужчину сбила машина.

На место ДТП выезжала скорая помощь, медики констатировали смерть пешехода.

Сбитый скончался на месте ДТП. В эти минуты сотрудники ГИБДД ждут приезда следственно-оперативной группы, чтобы начать доследственную проверку, рассказал «Курьер. Среда. Бердска» начальник бердской Госавтоинспекции Дмитрий Чучин. Он одним из первых прибыл на место аварии.

По словам Чучина, пока личность погибшего не установлена, как и неизвестны обстоятельства смертельного ДТП — почему человек шел по дороге, где в пятницу вечером особенно оживленное движение.

Автор видео Анастасия Солодкова



УАЗ с московскими номера, сбивший человека на оживленном участке федеральной трассы, стоит недалеко от места аварии. Судя по всему, он двигался в направлении Бердска. Вероятно, удар был сильным, поскольку на асфальте разбросаны части бампера.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий Чучин, сегодняшнее происшествие — первое со смертельным исходом на бердских дорогах в 2018 году. В 2017-м в Бердске погибло в ДТП 10 человек.