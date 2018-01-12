КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
Продам 2-ю на Микрорайоне!
Продам 1-ю
Продам 1-ю квартиру-студию
Продам 1-ю в центре!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сбил насмерть человека с рюкзаком УАЗ на трассе у «Колорлона» в Бердске

Задержка пенсий может отобрать голоса у Путина на выборах в Бердске

«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска

Уволили врачей после застолья в разгар рабочего дня в кардиодиспансере Рязани

Победы мемориала Максимова достались самым «легким» борцам из Бердска

Уголовное дело по факту падения горки на 9-летнего ребенка в Бердске возбудил СКР

Закончился основной ремонт в старой химзаводской больнице Бердска

ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты выдвиженца от КПРФ

Сломанный маммограф в ЦГБ Бердска починят к концу зимы

Завалить мэрию жалобами на вырубку и застройку зеленой зоны хотят жители Бердска

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Сбил насмерть человека с рюкзаком УАЗ на трассе у «Колорлона» в Бердске

Неизвестный шел посередине дороги Р-256 в направлении Искитима. Полиция не успела отреагировать на звонок о странном пешеходе.(ВИДЕО, ФОТО)

12.01.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Нет комментариев

Сбил насмерть человека с рюкзаком УАЗ на трассе у Колорлона в Бердске

На месте смертельного ДТП

Примерно в 18.35 в пятницу, 12 января, на бердском участке трассы Р-256 сбили пешехода. ДТП произошло в районе магазина «Колорлон».

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, за несколько минут до происшествия, они звонили в полицию, рассказали, что по разделительной полосе идет человек с рюкзаком. Мужчина, одетый во все темное, двигался в направлении Искитима.

Звонившие хотели предупредить полицейских об опасности, грозящей странному пешеходу. Но наряд, судя по всему, не успел выехать — мужчину сбила машина.

Сбил насмерть человека с рюкзаком УАЗ на трассе у Колорлона в БердскеНа место ДТП выезжала скорая помощь, медики констатировали смерть пешехода.

Сбитый скончался на месте ДТП. В эти минуты сотрудники ГИБДД ждут приезда следственно-оперативной группы, чтобы начать доследственную проверку, рассказал «Курьер. Среда. Бердска» начальник бердской Госавтоинспекции Дмитрий Чучин. Он одним из первых прибыл на место аварии.

Сбил насмерть человека с рюкзаком УАЗ на трассе у Колорлона в Бердске

Место ДТП обозначили

По словам Чучина, пока личность погибшего не установлена, как и неизвестны обстоятельства смертельного ДТП — почему человек шел по дороге, где в пятницу вечером особенно оживленное движение.

Автор видео Анастасия Солодкова

УАЗ с московскими номера, сбивший человека на оживленном участке федеральной трассы, стоит недалеко от места аварии. Судя по всему, он двигался в направлении Бердска. Вероятно, удар был сильным, поскольку на асфальте разбросаны части бампера.

Сбил насмерть человека с рюкзаком УАЗ на трассе у Колорлона в Бердске

УАЗ, сбивший пешехода, стоит у поворота в Агролес

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий Чучин, сегодняшнее происшествие — первое со смертельным исходом на бердских дорогах в 2018 году. В 2017-м в Бердске погибло в ДТП 10 человек.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бородач украл в церковной лавке Новосибирска золотые украшения Сбил насмерть человека с рюкзаком УАЗ на трассе у «Колорлона» в Бердске Задержка пенсий может отобрать голоса у Путина на выборах в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Туры в Грузию
Турагентство "Вокруг света с нами" (г.Бердск, ул.Лелюха, 26, vokrugsveta64@mail.ru), т.89537868821, 89132093580
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика