Задержка пенсий может отобрать голоса у Путина на выборах в Бердске

Бердчане жалуются на задержку перечисления пенсий. В «Курьер. Среда. Бердск» с вечера 11 января начали поступать звонки от возмущенных пенсионеров, которые не смогли в четверг снять деньги с карт, поскольку банки их не пополнили.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск», пожилые бердчане, вчера они не смогли получить денег в банке «Левобережном», сегодня, 12 января, с утра возникли проблемы в банке «Акцепт». Пенсионеры уже готовятся к бунту, заявляя, что не будут голосовать на выборах президента за Путина, допустившего, по мнению бердчан, неразбериху с пенсиями.

Вместе с тем, в Пенсионном фонде заявили, что деньги для пенсионеров перечислены во все банки вовремя.

— Все кредитные учреждения мы финансируем в один день — 11-го числа первая очередь, 21-го — вторая, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» замначальника бердского управления Пенсионного фонда Оксана Помешкина.

Она опровергла информацию, на которую ссылались звонившие в редакцию пенсионеры, о том, что в первую очередь ПФ финансирует Сбербанк.

— В 8 часов утра (по московскому времени — прим. ред.) 11 января деньги были перечислены всем кредитным учреждениям. У нас нет разделения среди банков. Раньше приходят деньги только на почту, где выплаты пенсий начинаются по графику с 3-го числа. Банки сами устанавливают свой порядок выплат. Мы финансируем головные офисы, которые находятся в Новосибирске. Нам пришло подтверждение из казначейства, что все кредитные учреждения были профинансированы в срок, — пояснила Оксана Викторовна.

По словам руководителя бердского управления Пенсионного фонда Елены Чуль, местным отделениям банков нужно разбираться по поводу своевременности перевода денег для пенсионеров со своими головными структурами.

— Обычно такой вопрос встает у пенсионеров, и это заметно по звонкам, когда 11-е число выпадает на выходные дни, поскольку в этом случае, финансирование идет в первый рабочий день следующей недели. В декабре и январе, заявляю вам со всей ответственностью, финансирование было точно в дату выплат. Задержек со стороны Пенсионного фонда не было, — заверила Елена Николаевна.

Она рассказала, что, как правило, в банках уже с 15.00 идет зачисление денег на карты пенсионеров.

— У нас информация такая, что они электронным платежом в этот же день оформляют, в крайнем случае, на следующий день утром. Возможно, 12 января в 8 часов перечислили некоторые банки. По большому счету в этом нет нарушения, — отметила Чуль, сообщив, что на «Левобережный» бердские пенсионеры иногда жалуются.

Елену Николаевну удивили жалобы на банк «Акцепт», с которым, по ее словам, никогда не было проблем. В этой кредитной организации получают пенсии порядка 120 бердчан (в «Левобережном» — примерно 3600 человек, большая часть бердских пенсионеров имеет карты Сбербанка). Руководитель УПФР пообещала связаться с «Акцептом» и выяснить ситуацию.

Она подчеркнула, что 11 и 12 февраля массовых жалоб от бердских пенсионеров в ПФ не поступало.

Пенсионеры, получающие деньги в Сбербанке, смогли снять их после обеда 11 января. В банки «Левобережный» и «Акцепт» пенсии перечислили в 2 часа ночи 12 января, выяснил «Курьер. Среда. Бердск». Их сразу же зачислили на карты пенсионеров. Они смогли снять средства с утра пятницы. Таким образом, Сбербанк все-таки стоит в очереди первым и сначала туда «отгружает» деньги Пенсионный фонд, а в остальные — позже.

По словам директора дополнительного офиса «Бердский» банка «Акцепт» Елены Кузьминой, денежные средства, поступившие на коррсчет банка, зачисляются на счета пенсионеров в тот же день.

Получить оперативный комментарий от банка «Левобережный» редакции не удалось. Мы готовы дать возможность высказаться этой кредитной организации.