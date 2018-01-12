Уволили врачей после застолья в разгар рабочего дня в кардиодиспансере Рязани

Праздничный стол медработников снял на смартфон посетитель кардиодиспансера: в это время пациенты более получаса дожидались приема в коридоре. Видео попало в Сеть, и нескольких медиков уволили. Не стало ли это слишком жестким наказанием со стороны местного Минздрава, разбирался Иван Корякин.

Видео из рязанского кардиодиспансера на днях облетело Сеть: коридор, очередь из двух-трех человек у каждого кабинета. Казалось бы, ничего необычного. «А где врачи?», — задается вопросом автор. И сам же находит на него ответ:

Направил автор свое видео куда нужно или нет, неизвестно, но региональный Минздрав не заставил себя ждать. «Неприятным моментом» назвал ситуацию его глава Андрей Прилуцкий. Он пообещал лично встретиться с персоналом диспансера и провести с ними «административную пятиминутку». Этим Минздрав не ограничился: уволили заместителя главврача и заведующую диспансерно-консультативным отделением — это в ее кабинете проходило застолье.

Новость расколола соцсети: «Для дисциплины это полезно», — написали одни. Другие предположили, что за столом собрались врачи, смены которых закончились. На ситуацию обратила внимание и Лига защиты пациентов. Президент организации Александр Саверский не исключает, что уволенным врачам уже делали предупреждения ранее: «В принципе, конечно, другим не должно быть повадно. Другой вопрос, что обычно в таких ситуациях должны следовать какие-то предупреждения, выговоры. Возможно, это просто было не в первый раз и не первая жалоба, поэтому такая реакция».

Уволенной завотделением оказалась Галина Лазарева — заслуженный врач России, кардиолог с 35-летним стажем. Она не раз становилась героем репортажей на региональных телеканалах и в рязанской прессе. А в 2014 году Лазарева возглавляла местную делегацию врачей в поездке в Крым — словом, не последний медик в Рязани. Ее увольнение огорчило директора медицинского центра в Марьино Александра Терентьева.

Хотя праздновать во время приема пациентов недопустимо — хотя бы с точки зрения этики: «Современная медицинская наука достаточно сложная и очень многогранная, требующая непрерывного медицинского образования. Поэтому когда принимаются какие-то скоропалительные решения в отношении высококлассных профессионалов, это всегда больно и не всегда оправдано. Врачи обязаны соблюдать нормы этики, деонтологии, это, безусловно, правда. Но вот такие радикальные меры у нас сейчас в моде — когда в угоду популистским вещам и потребительскому терроризму врачи оказываются крайними».

Когда именно был снят ролик, впрочем, неизвестно. На камеру попала новогодняя елка, но, по информации «Коммерсантъ FM», врачи кардиодиспансера провожали на пенсию коллегу. Таких громких увольнений в учреждении прежде не было. Но как бы то ни было, автор видео своего добился. Справедливость, кажется, восторжествовала, а эффективность решения властей придется оценить местным пациентам.

У уволенных рязанских медиков еще есть возможность оспорить решение Минздрава в суде.