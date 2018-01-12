Победы мемориала Максимова достались самым «легким» борцам из Бердска

Сегодня, 12 января, в Бердске завершился очередной мемориал Максимова. 15 бердчан стали призерами, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.

На 39-й турнир по греко-римской борьбе памяти Героя социалистического труда Льва Максимова в этом году приехали 156 участников из 8 регионов России и городов Казахстана.

— Каждый год пишу проникновенную речь для приветствия участников, каждый раз волнуюсь и все забываю, — делится после торжественного открытия турнира дочь Льва Максимова Татьяна Паршинцева. – Горжусь тем, что турнир до сих пор существует и память об отце жива. Пусть ребята совершенствуют здесь свой талант и умения.

Бердчане достойно представили город лишь в младшей возрастной категории. 15 борцов поднялись на пьедестал почета. Один из воспитанников бердской спортивной школы «Олимп» Данил Сембаев, который по рекомендации тренера с прошлого года перешел в спортивный клуб Первомайского района, занял второе место. Подготовили спортсменов тренеры спортшколы «Олимп» Максим Стародубцев, Алексей Зарецкий.

Большое количество призовых мест завоевали представители столицы Сибири.

Участников в этом году было не так много, так как во многих регионах в эти дни проходят отборочные турниры на первенство Сибирского федерального округа. Но соревнования все равно были зрелищными, а схватки эмоциональными.

Скоро в бердске проедет еще один борцовский турнир. Первенство СФО по греко-римской борьбе среди юношей состоится 22-24 января в ЦСК «Вега» (ул. Линейная, 3В). Вход свободный.

Справка

Спортшкола «Олимп» больше известна в Бердске как ДЮСШ управления образования. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», спортшколы в городе не только переименовали, изменился и подход к тренировкам — с акцентом на спорт высоких достижений.