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Закончился основной ремонт в старой химзаводской больнице Бердска

До конца января строители устранят недоделки, и врачи начнут готовиться к открытию новой поликлиники.

12.01.2018 Автор: Ксения Горелова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Закончился основной ремонт в старой химзаводской больнице Бердска

В больнице демонтировали старое оборудование и сделали капитальный ремонт

Близок к завершению ремонт в бывшей химзаводской больнице, которая станет новой городской поликлиникой. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» главный врач БЦГБ Юрий Краморов, основные работы в здании выполнены.

— До конца января — время на устранение замечаний. Комиссия вышла, чтобы принять. Но есть недоделки, — отметил Юрий Николаевич.

Главврач надеется, что в конце января начнется переезд в обновленное здание. Как долго он продлится, пока неизвестно. Но, предположительно, уже в феврале поликлиника начнет принимать пациентов.

Напомним, после ремонта в старом здании на первом этаже планируют открыть взрослую и детскую поликлинику, на втором — акушерско-поликлиническое отделение с процедурным кабинетом и УЗИ. На третьем будет стоматология с кабинетами врачей-стоматологов и хирургов-стоматологов, а также враче-ортодонтов. На четвертом этаже будет располагаться зуботехническая лаборатория, центр здоровья и школа здоровья. Юрий Краморов утверждает, что врачей и иного персонала для обновленного здания хватит.

На ремонт здания больницы по ул. Пушкина потратили 60 млн рублей. Подрядчиком выступила компания «Строитель» из Барнаула. Перед ней стояла непростая задача — всего за три месяца «откапиталить» четыре этажа.


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(1) Комментарий

  1. Гы

    На мой взгляд очередное абсолютно безграмотное решение Краморова совместить поликлинику с больницей., т.к. беременные мамочки будут постоянно сталкиваться с заразными людьми с ОРВИ и гриппа на 1 этаже и тем самым подтвергая риску себя и свое будущего ребеночка. То же самое со стоматологией. Обычно стоматологические болячки не передаются воздушно-капельным путем.

    Лучше бы на 1 этаже разместили лабораторию для приема анализов от беременных женщин, чтобы они не мотались на другой конец города.

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