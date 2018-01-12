Закончился основной ремонт в старой химзаводской больнице Бердска

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На мой взгляд очередное абсолютно безграмотное решение Краморова совместить поликлинику с больницей., т.к. беременные мамочки будут постоянно сталкиваться с заразными людьми с ОРВИ и гриппа на 1 этаже и тем самым подтвергая риску себя и свое будущего ребеночка. То же самое со стоматологией. Обычно стоматологические болячки не передаются воздушно-капельным путем.
Лучше бы на 1 этаже разместили лабораторию для приема анализов от беременных женщин, чтобы они не мотались на другой конец города.
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