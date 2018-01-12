Закончился основной ремонт в старой химзаводской больнице Бердска

Близок к завершению ремонт в бывшей химзаводской больнице, которая станет новой городской поликлиникой. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» главный врач БЦГБ Юрий Краморов, основные работы в здании выполнены.

— До конца января — время на устранение замечаний. Комиссия вышла, чтобы принять. Но есть недоделки, — отметил Юрий Николаевич.

Главврач надеется, что в конце января начнется переезд в обновленное здание. Как долго он продлится, пока неизвестно. Но, предположительно, уже в феврале поликлиника начнет принимать пациентов.

Напомним, после ремонта в старом здании на первом этаже планируют открыть взрослую и детскую поликлинику, на втором — акушерско-поликлиническое отделение с процедурным кабинетом и УЗИ. На третьем будет стоматология с кабинетами врачей-стоматологов и хирургов-стоматологов, а также враче-ортодонтов. На четвертом этаже будет располагаться зуботехническая лаборатория, центр здоровья и школа здоровья. Юрий Краморов утверждает, что врачей и иного персонала для обновленного здания хватит.

На ремонт здания больницы по ул. Пушкина потратили 60 млн рублей. Подрядчиком выступила компания «Строитель» из Барнаула. Перед ней стояла непростая задача — всего за три месяца «откапиталить» четыре этажа.