ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты выдвиженца от КПРФ

Центризбирком России на заседании в пятницу зарегистрировал кандидатом в президенты РФ предпринимателя Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ.

«Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Павла Николаевича Грудинина 1960 года рождения, выдвинутого политической партией КПРФ», — говорится в постановлении ЦИК.

Член ЦИК Евгений Колюшин сообщил, что для регистрации Грудинин закрыл пять счетов в австрийском банке, передает ТАСС. «Все эти счета закрыты,» — сказал Колюшин, уточнив, что законодательство требует от кандидата, после того как он выдвинулся, закрытия этих счетов на момент регистрации.

Грудинин стал вторым кандидатом, прошедшим процедуру регистрации. Ранее был зарегистрирован лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Оба претендента освобождены от сбора подписей избирателей в свою поддержку, так как выдвинуты парламентскими партиями. Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах, которые пройдут 18 марта, необходимо собрать 100 тыс. подписей, самовыдвиженцам — 300 тыс.

Выдвижение Грудинина, который является директором подмосковного предприятия «Совхоз имени Ленина», состоялось на съезде КПРФ 23 декабря. Это второй случай в истории партии, когда на выборах главы государства она выдвигает не председателя ЦК Геннадия Зюганова. Ранее он участвовал во всех президентских избирательных кампаниях, кроме выборов 2004 года, когда КПРФ выдвинула Николая Харитонова. При этом это первый случай, когда от КПРФ на выборы президента идет беспартийный.

Зюганов возглавит избирательный штаб партийной кампании — высший совет народно-патриотических сил. В конце декабря Грудинин подал в ЦИК документы для выдвижения и получил разрешение на открытие специального избирательного счета. По данным на 8 января, опубликованным на сайте ЦИК, в его избирательный фонд поступило порядка 89 тыс. рублей, средства не расходовались.