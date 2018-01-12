КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
Продам 2-ю на Микрорайоне!
Продам 1-ю
Продам 1-ю квартиру-студию
Продам 1-ю в центре!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сбил насмерть человека с рюкзаком УАЗ на трассе у «Колорлона» в Бердске

Задержка пенсий может отобрать голоса у Путина на выборах в Бердске

«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска

Уволили врачей после застолья в разгар рабочего дня в кардиодиспансере Рязани

Победы мемориала Максимова достались самым «легким» борцам из Бердска

Уголовное дело по факту падения горки на 9-летнего ребенка в Бердске возбудил СКР

Закончился основной ремонт в старой химзаводской больнице Бердска

ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты выдвиженца от КПРФ

Сломанный маммограф в ЦГБ Бердска починят к концу зимы

Завалить мэрию жалобами на вырубку и застройку зеленой зоны хотят жители Бердска

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Сломанный маммограф в ЦГБ Бердска починят к концу зимы

Главврач горбольницы Юрий Краморов утверждает, что договориться с частными клиниками о приеме пациенток на время поломки аппарата нет возможности.

12.01.2018 Автор: Ксения Горелова Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.

Сломанный маммограф в ЦГБ Бердска починят к концу зимы

Маммография помогает выявить онкологические заболевания молочных желез

Бердчанки до конца зимы вынуждены будут платно делать маммографию. Единственный в Бердской центральной городской больнице маммограф до сих пор не починили. Аппарат сломался еще в конце прошлого года.

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Евгения К. Ей должны были сделать маммографию 10 января. Но, поскольку аппарат сломан, обследование перенесли на март. При этом Евгению предупредили, что это не точно. Бердчанка не может ждать долго, так как маммография нужна ей для серьезного обследования, назначенного на январь.

— Видимо, придется делать в платной клинике — говорит Евгения. — Но нельзя ли, чтобы руководство БЦГБ договорилось с одной из частных клиник Бердска, чтобы по направлению маммографию можно было сделать там? Когда в больнице сломался флюорограф, пациентов отправляли в «Вегу». Может, и сейчас можно так сделать с маммографом?

По словам Евгении, маммография в частной клинике стоит в пределах 1000 рублей. Для многих это приличная сумма. Но пациенты вынуждены платить. Результаты обследования молочной железы нужны для консультаций и обследований в онкологическом центре. А туда попасть тоже непросто и явиться необходимо точно в назначенное время.

Главврач БЦГБ Юрий Краморов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что маммограф починят в течение 1-1,5 месяцев. И, по его словам, возможности договориться с частными клиниками у больницы нет:

— У нас в Бердске больше нет маммографов! Я вам это официально заявляю!

Сотрудничать с клиниками в соседних городах сейчас тоже нереально.

— Начало года. Денег на это пока нет, — отмечает Краморов.

Тем не менее, Юрий Николаевич заверил, что вопрос со сломанным маммографом решат в скором времени.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», в клинике «Вега» в Бердске все-таки есть маммограф. Сделать снимок на нем можно в порядке живой очереди, платно. Стоимость обследования — 900 рублей. Но нужно учесть, что женщинам младше 40 лет маммографию делают только по направлению врача.

Представитель «Веги» Владимир Лоншаков подтвердил наличие в клинике маммографа. Теоретически клиника могла бы по договоренности с руководством БЦГБ делать обследование молочных желез пациенткам горбольницы. Как это было в случае с поломкой флюорографа. Но, по информации Владимира Александровича, пока разговора об этом не велось.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бородач украл в церковной лавке Новосибирска золотые украшения Сбил насмерть человека с рюкзаком УАЗ на трассе у «Колорлона» в Бердске Задержка пенсий может отобрать голоса у Путина на выборах в Бердске

(5) Комментариев

  1. Аноним

    Позор Российской медицине. 18 лет стабильности. Ураааааа товарищи все на выборы за Прежнева!!!

    Thumb up 1 Thumb down 1

  2. 159-я

    после первого же заявления в прокуратуру о неполном медицинском обслуживании от беременной, все появится. уверяю.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  3. Гы

    А нельзя потом предъявить расходы от частной клиники в ТФОМС ?

    Thumb up 0 Thumb down 0

  4. Аноним

    Нам бы парков побольше набережных Бердский острогов храмов. Вообщем духовного. А маммографы ренгены это все бренное

    Thumb up 0 Thumb down 0

  5. aleks

    Флюрографию чинили год или больше,теперь зтот аппарат будут чинить не известно сколько,можеть стоить этим вопросом заняться соответствующим органам.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Туры в Грузию
Турагентство "Вокруг света с нами" (г.Бердск, ул.Лелюха, 26, vokrugsveta64@mail.ru), т.89537868821, 89132093580
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика