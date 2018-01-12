Сломанный маммограф в ЦГБ Бердска починят к концу зимы

Бердчанки до конца зимы вынуждены будут платно делать маммографию. Единственный в Бердской центральной городской больнице маммограф до сих пор не починили. Аппарат сломался еще в конце прошлого года.

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Евгения К. Ей должны были сделать маммографию 10 января. Но, поскольку аппарат сломан, обследование перенесли на март. При этом Евгению предупредили, что это не точно. Бердчанка не может ждать долго, так как маммография нужна ей для серьезного обследования, назначенного на январь.

— Видимо, придется делать в платной клинике — говорит Евгения. — Но нельзя ли, чтобы руководство БЦГБ договорилось с одной из частных клиник Бердска, чтобы по направлению маммографию можно было сделать там? Когда в больнице сломался флюорограф, пациентов отправляли в «Вегу». Может, и сейчас можно так сделать с маммографом?

По словам Евгении, маммография в частной клинике стоит в пределах 1000 рублей. Для многих это приличная сумма. Но пациенты вынуждены платить. Результаты обследования молочной железы нужны для консультаций и обследований в онкологическом центре. А туда попасть тоже непросто и явиться необходимо точно в назначенное время.

Главврач БЦГБ Юрий Краморов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что маммограф починят в течение 1-1,5 месяцев. И, по его словам, возможности договориться с частными клиниками у больницы нет:

— У нас в Бердске больше нет маммографов! Я вам это официально заявляю!

Сотрудничать с клиниками в соседних городах сейчас тоже нереально.

— Начало года. Денег на это пока нет, — отмечает Краморов.

Тем не менее, Юрий Николаевич заверил, что вопрос со сломанным маммографом решат в скором времени.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», в клинике «Вега» в Бердске все-таки есть маммограф. Сделать снимок на нем можно в порядке живой очереди, платно. Стоимость обследования — 900 рублей. Но нужно учесть, что женщинам младше 40 лет маммографию делают только по направлению врача.

Представитель «Веги» Владимир Лоншаков подтвердил наличие в клинике маммографа. Теоретически клиника могла бы по договоренности с руководством БЦГБ делать обследование молочных желез пациенткам горбольницы. Как это было в случае с поломкой флюорографа. Но, по информации Владимира Александровича, пока разговора об этом не велось.