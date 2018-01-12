Завалить мэрию жалобами на вырубку и застройку зеленой зоны хотят жители Бердска

Жители Ясной поляны и территории бывшего Бердского санатория решили встать на защиту зеленой зоны Бердска. Они призывают всех, «кому не безразлична судьба нашей #бердской косы и вообще прибрежных территорий нашего города» к своеобразному флешмобу.

Активисты предлагают всем, «кого возмущает факт продажи этих территорий под строительство домов, коттеджей, частных причалов и так далее», оставить заявку в общественной приемной мэрии Бердска «по факту застройки прибрежных территорий и вырубки вековых деревьев».

— Лучше всего это сделать, отправив смс, потому что на звонки приемная почему-то не отвечает, а вот на смс реагируют очень оперативно, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» горожане.

В тексте смс необходимо написать примерно следующее, советуют активисты: «Добрый день. Просим разобраться в ситуации по адресу: Бердск, Ясная поляна, 30, за домом срубили сосны, готовят участок под строительство дома. Просим разобраться на каком основании участки в прибрежной зоне продаются под такое строительство и почему вырубаются вековые деревья ради этого. А также установить законность действии администрации и комиссии по вырубке , на каком основании они разрешили сделать это». Телефон общественной приемной бердскоц мэрии 8(38341)3-14-11, СМС предлагают отправлять на номер 8(913)0131572.

— Давайте не будет хором говорить, что все уже куплено и бесполезно, только сообща мы можем спасти еще не срубленные деревья от дальнейшего уничтожения! — настаивают активисты.

Поводом для «зеленого» флешмоба стала вырубка сосен в Ясной поляне 11 января. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 10 деревьев разрешили срубить бизнесмену Виктору Голубеву на участке, находящемся в его собственности, под строительство многоквартирного дома.

Живущих поблизости бердчан возмущает факт раздачи земель в зеленой зоне, около парка «Бердская коса», который имеет статус особо охраняемой природной территории.