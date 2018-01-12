Завалить мэрию жалобами на вырубку и застройку зеленой зоны хотят жители Бердска

За день застройщик ликвидировал 7 сосен, осталось срубить еще 3
Жители Ясной поляны и территории бывшего Бердского санатория решили встать на защиту зеленой зоны Бердска. Они призывают всех, «кому не безразлична судьба нашей #бердской косы и вообще прибрежных территорий нашего города» к своеобразному флешмобу.
Активисты предлагают всем, «кого возмущает факт продажи этих территорий под строительство домов, коттеджей, частных причалов и так далее», оставить заявку в общественной приемной мэрии Бердска «по факту застройки прибрежных территорий и вырубки вековых деревьев».
— Лучше всего это сделать, отправив смс, потому что на звонки приемная почему-то не отвечает, а вот на смс реагируют очень оперативно, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» горожане.
В тексте смс необходимо написать примерно следующее, советуют активисты: «Добрый день. Просим разобраться в ситуации по адресу: Бердск, Ясная поляна, 30, за домом срубили сосны, готовят участок под строительство дома. Просим разобраться на каком основании участки в прибрежной зоне продаются под такое строительство и почему вырубаются вековые деревья ради этого. А также установить законность действии администрации и комиссии по вырубке , на каком основании они разрешили сделать это». Телефон общественной приемной бердскоц мэрии 8(38341)3-14-11, СМС предлагают отправлять на номер 8(913)0131572.
— Давайте не будет хором говорить, что все уже куплено и бесполезно, только сообща мы можем спасти еще не срубленные деревья от дальнейшего уничтожения! — настаивают активисты.
Поводом для «зеленого» флешмоба стала вырубка сосен в Ясной поляне 11 января. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 10 деревьев разрешили срубить бизнесмену Виктору Голубеву на участке, находящемся в его собственности, под строительство многоквартирного дома.
Живущих поблизости бердчан возмущает факт раздачи земель в зеленой зоне, около парка «Бердская коса», который имеет статус особо охраняемой природной территории.
Ага, наверное когда свои домишки покупали, не радели за сохранение лесов и насаждений в зелёной экологической зоне! А теперь все на борьбу! Отстоим лес! Цинично и противно Господа!
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Согласен с 1 комментом. Для их микрорайона деревьев уничтожили в 10 раз больше, а теперь они вой подняли. Просто не хотят рядом нового дома, завидуют, вот и всё. Ситуация один в один с домом на Спортивной. Ну, в принципе, мог выть сколько хотят. Голубев — это реальный мэр Бердска и он этот дом построит. И никто и ничто не помешает.
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Господа так давайте теперь все вырубим и застроим, и косу продадим пусть коттеджи построят там, хоть ваши машины не будут туда ездить и все вытаптывать. Не надо говорить чего не знаете. Большинство домов построено на месте старых корпусов бердского санатория. А вот за зелёным островом где Голубев строит там реально сплошной лес вырубают.
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Бердская коса застроена коттеджами уже давным давно, а кто-то только спохватился! Понятно, что Голубев некоторым поперек горла встал, хотя нынешняя стройка к бердской косе мало имеет отношение. Почему когда бывшее руководство города распродавало берега, никто не устраивал флешмобы, не выходил с плакатами. Все тупо молчали, а теперь проснулись что ли? Мало этого у Голубева есть разрешительные документы на строительство и вырубку этого участка. Не пойму в чем проблема. Нынешний руководитель пенсионного фонда Новосибирской области, наш бывший мэр по-тихому все распродал и смылся. Чего же вы к нему не идете высказать свое возмущение.
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Все проблемы эти от жадности и бедности. Если бы большой участок в том районе взял себе достойный застройщик, прикинул посчитал и построил бы достойный квартал, сохранив деревья, было бы очень интересное жилье. А так разодрали по мелким мелким кусочкам, ни дорог ни тротуаров..
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Что охраняем то и имеем
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Слабо мэру обязать застройщика срубившего несколько
больших сосен посадить в черте города в пропорции 1к 10
молодые деревья Считаю это будет справедливо!!!
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