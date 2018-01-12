Выпала из окна беременная в роддоме Омска

Следственный комитет выясняет обстоятельства падения из окна омского родильного дома 20-летней беременной. Происшествие случилось накануне, женщина и ребенок остались живы, так как попали в сугроб, сообщили сегодня, 12 января в пресс-службе управления СКР по Омской области.

По данным следствия, инцидент произошел 11 января около 16.00. Женщина выпала из окна второго этажа родильного дома №2, расположенного в Омске. После инцидента у нее сразу приняли роды.

В момент происшествия женщина находилась в палате одна. Семья у нее благополучная, есть муж и родители.

В настоящее время новорожденный здоров, жизни ребенка и матери, получившей незначительную травму, ничего не угрожает. На месте происшествия работают следователи. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.