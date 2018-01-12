КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
Продам 2-ю на Микрорайоне!
Продам 1-ю
Продам 1-ю квартиру-студию
Продам 1-ю в центре!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сбил насмерть человека с рюкзаком УАЗ на трассе у «Колорлона» в Бердске

Задержка пенсий может отобрать голоса у Путина на выборах в Бердске

«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска

Уволили врачей после застолья в разгар рабочего дня в кардиодиспансере Рязани

Победы мемориала Максимова достались самым «легким» борцам из Бердска

Уголовное дело по факту падения горки на 9-летнего ребенка в Бердске возбудил СКР

Закончился основной ремонт в старой химзаводской больнице Бердска

ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты выдвиженца от КПРФ

Сломанный маммограф в ЦГБ Бердска починят к концу зимы

Завалить мэрию жалобами на вырубку и застройку зеленой зоны хотят жители Бердска

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Рынок клининговых услуг СФО постепенно растет

Эксперты отмечают постепенное улучшение показателей рынка клининговых услуг после завершившегося недавно кризиса.

12.01.2018 Нет комментариев

Рынок клининговых услуг СФО постепенно растет

Во всех регионах Сибирского федерального округа прирост специализированных компаний, начиная с 2016 года, составляет 10-15% в год. При этом одной из тенденций является то, что условия работы в сегменте и уровень цен находятся по сути в ведении пятерки крупнейших федеральных предприятий, занимающихся распространением своих сетей с учетом полученного за годы деятельности опыта.

Значения в прайсах за последние два года практически не изменились, а местами даже снизились из-за все повышающегося уровня конкуренции. Для потребителей в данной ситуации есть и плюсы, и минусы. Первые представлены, конечно же, возможностью заказа услуг по весьма демократичным ценам. Вторые не слишком радуют: в стремлении снизить стоимость своих предложений, компании часто нанимают недостаточно квалифицированных работников, в том числе и из стран ближнего зарубежья. Качество мероприятий от этого заметно пострадало в последнее время. По мнению экспертов, избежать недобросовестного отношения к выполнению заказов потребители способны, обращаясь за помощью к достаточно крупным компаниям, присутствующим на рынке уже не первый год и не желающим испортить завоеванную с большими усилиями репутацию.

Высокий уровень конкуренции привел не только к удержанию цен на достаточно низком уровне, но и к расширению спектра предложений в рамках каждой отдельно взятой организации. Сегодня практически любая серьезная клининговая компания спб или любого другого города способна удовлетворить интересы владельцев как квартир и небольших офисов, так и крупных коммерческих и производственных объектов. К слову, основными клиентами предприятий являются именно офисы, бизнес-центры, банки, торгово-развлекательные заведения, вокзалы и даже аэропорты. Чтобы остаться в своем сегменте наплаву, клининговым фирмам приходится получать навыки не только мытья полов и окон, но и альпинизма, приведения в порядок сильно загрязненных и запыленных помещений.

Если рассматривать набор стандартных услуг таких крупных компаний, как Dokman, то можно выделить простую, генеральную, экспресс уборку помещений, химчистку мягкой мебели, штор, стеновых обивок, ковров, мойку окон, уход за полами с деликатной структурой. Кроме того, серьезные организации готовы оказать свою поддержку людям, пережившим стройку, ремонт или пожар. Здесь предусматривается проведение огромной работы по вывозу образовавшегося мусора, удалению сложных загрязнений с любых поверхностей. В ход идут самые современные химические средства, особое оборудование и технологии. Многие потребители заключают долгосрочные договора на сотрудничество с хорошо показавшими себя в деле предприятиями, в таких ситуациях обычно предусмотрены особые условия оплаты с экономией денег клиента.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бородач украл в церковной лавке Новосибирска золотые украшения Сбил насмерть человека с рюкзаком УАЗ на трассе у «Колорлона» в Бердске Задержка пенсий может отобрать голоса у Путина на выборах в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Туры в Грузию
Турагентство "Вокруг света с нами" (г.Бердск, ул.Лелюха, 26, vokrugsveta64@mail.ru), т.89537868821, 89132093580
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика