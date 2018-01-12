Рынок клининговых услуг СФО постепенно растет

Во всех регионах Сибирского федерального округа прирост специализированных компаний, начиная с 2016 года, составляет 10-15% в год. При этом одной из тенденций является то, что условия работы в сегменте и уровень цен находятся по сути в ведении пятерки крупнейших федеральных предприятий, занимающихся распространением своих сетей с учетом полученного за годы деятельности опыта.

Значения в прайсах за последние два года практически не изменились, а местами даже снизились из-за все повышающегося уровня конкуренции. Для потребителей в данной ситуации есть и плюсы, и минусы. Первые представлены, конечно же, возможностью заказа услуг по весьма демократичным ценам. Вторые не слишком радуют: в стремлении снизить стоимость своих предложений, компании часто нанимают недостаточно квалифицированных работников, в том числе и из стран ближнего зарубежья. Качество мероприятий от этого заметно пострадало в последнее время. По мнению экспертов, избежать недобросовестного отношения к выполнению заказов потребители способны, обращаясь за помощью к достаточно крупным компаниям, присутствующим на рынке уже не первый год и не желающим испортить завоеванную с большими усилиями репутацию.

Высокий уровень конкуренции привел не только к удержанию цен на достаточно низком уровне, но и к расширению спектра предложений в рамках каждой отдельно взятой организации. Сегодня практически любая серьезная клининговая компания спб или любого другого города способна удовлетворить интересы владельцев как квартир и небольших офисов, так и крупных коммерческих и производственных объектов. К слову, основными клиентами предприятий являются именно офисы, бизнес-центры, банки, торгово-развлекательные заведения, вокзалы и даже аэропорты. Чтобы остаться в своем сегменте наплаву, клининговым фирмам приходится получать навыки не только мытья полов и окон, но и альпинизма, приведения в порядок сильно загрязненных и запыленных помещений.

Если рассматривать набор стандартных услуг таких крупных компаний, как Dokman, то можно выделить простую, генеральную, экспресс уборку помещений, химчистку мягкой мебели, штор, стеновых обивок, ковров, мойку окон, уход за полами с деликатной структурой. Кроме того, серьезные организации готовы оказать свою поддержку людям, пережившим стройку, ремонт или пожар. Здесь предусматривается проведение огромной работы по вывозу образовавшегося мусора, удалению сложных загрязнений с любых поверхностей. В ход идут самые современные химические средства, особое оборудование и технологии. Многие потребители заключают долгосрочные договора на сотрудничество с хорошо показавшими себя в деле предприятиями, в таких ситуациях обычно предусмотрены особые условия оплаты с экономией денег клиента.