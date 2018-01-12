Путин перед выборами проедет по России

Владимир Путин
Региональное турне
Владимир Путин, объявивший о своем участии в выборах в качестве самовыдвиженца, намерен продолжить турне по регионам. В течение ближайших трех недель он может посетить восемь регионов, рассказали два источника РБК, близких к администрации президента.
Региональное турне президента началось с поездки в Тверь 10 декабря. Там Путин посетил вагоностроительный завод и объявил о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.
В ближайших планах главы государства — посещение Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где пройдут мероприятия, посвященные годовщине прорыва блокады, поездки в Екатеринбург и Казань, сказали собеседники РБК. По словам одного из них, не исключено также посещение Ульяновска. В первых числах февраля Путин может посетить Ростов-на-Дону и Волгоград. 2 февраля в Волгограде состоится празднование 75-летия победы в Сталинградской битве. Соответствующий указ президент подписал еще год назад.
В большинстве городов, которые намерен посетить глава государства, летом пройдут мероприятия чемпионата мира по футболу — это Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и Волгоград.
Региональная активность
Региональная активность Путина с начала этого года будет выше, чем в предыдущие три месяца. В декабре президент посетил только два региона — Ненецкий автономный округ и Нижний Новгород, где во время встречи с рабочими завода ГАЗ объявил о намерении баллотироваться на новый срок.
В ноябре глава государства был в четырех регионах — Крыму, Санкт-Петербурге, Челябинске и Краснодарском крае (Сочи). При этом в Сочи была международная повестка: встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а затем саммит на троих — Путин, Эрдоган и глава Ирана Хасан Роухани.
В октябре президент также съездил в четыре региона — Сочи, Санкт-Петербург, Воронеж и Липецк. В Сочи и Санкт-Петербурге проходили давно запланированные международные мероприятия: Всемирный фестиваль молодежи и студентов, встреча с «Валдайским клубом» и заседание ассамблеи Межпарламентского союза.
Путин активно посещал регионы в сентябре (шесть) и августе (девять). При этом из шести сентябрьских поездок две пришлись на регионы, где проходили международные мероприятия (Владивосток с ежегодным Восточным экономическим форумом и Сочи, в котором прошла встреча с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым), а две другие — на Пермь и Ярославль, где предстояли выборы двух назначенных президентом врио губернаторов — Максима Решетникова и Дмитрия Миронова. Из девяти августовских поездок четыре также пришлись на регионы, где должны были избраться новые губернаторы, — это Рязанская, Калининградская, Кировская области и Бурятия. Еще в одном регионе — Туве — Путин отдыхал: занимался подводной охотой, а также ходил по горным рекам на моторных лодках и плотах.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на момент публикации материала не ответил на вопросы РБК, собирается ли президент посетить сразу несколько городов подряд и связаны ли эти поездки с началом предвыборной кампании.
Предвыборные маршруты
Во время предыдущей президентской кампании Владимир Путин, на тот момент занимавший пост премьера, был выдвинут на пост главы государства партией «Единая Россия». Официально решение о его выдвижении было принято 27 ноября 2011 года на съезде партии. И, как и в этот раз, после старта своей кампании Путин отправился в региональное турне. Первым регионом, который посетил Путин после съезда, стал Санкт-Петербург — в свой родной город кандидат от партии власти отправился 2 декабря, в ходе поездки посетил Балтийский завод и пообщался с рабочими. 7 декабря Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборах, а уже 12-го числа принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию энергоблока Калининской АЭС в Тверской области, где встретился с Сергеем Кириенко, на тот момент возглавлявшим госкорпорацию «Росатом», и вновь пообщался с рабочими.
Следующей точкой маршрута стала Магаданская область, где 17 декабря Путин посетил филиал Госкорпорации по организации воздушного движения, а также в формате общественной приемной «Единой России» пообщался с жителями региона. Через два дня он был в Хакасии — играл в волейбол со школьниками местного лицея, запускал гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС и открывал памятный камень в ходе церемонии закладки новой железнодорожной ветки. Пятым регионом на пути кандидата стала Чечня — туда Путин прибыл уже на следующий день после Хакасии. В республике он провел заседание правкомиссии по Северному Кавказу, а также посетил отдел ФСБ в Гудермесе и поздравил его работников с профессиональным праздником.
Уровень поддержки
На выборах президента в 2012 году Владимир Путин набрал 63,6% голосов. В Тверской области за него проголосовали 58% избирателей, в Ульяновской — 58,2%, в Санкт-Петербурге — 58,8%, в Ростовской области — 62,7%, в Волгоградской — 63,4% избирателей, в Татарстане — 82,7%, в Свердловской области — 64,5%.
Последние на данный момент выборы федерального уровня прошли в сентябре 2016 года — это были выборы в Госдуму. В Тверской области на избирательные участки пришли 41,6% имеющих право голоса, в Свердловской — 41,5%, в Волгоградской — 42,1%, в Ростовской — 48,2%, в Ульяновской — 52,3%. Самая высокая явка из тех регионов, которые в ближайшее время может посетить Путин, была в Татарстане (78,8%), а родной город президента — Санкт-Петербург — стал абсолютным аутсайдером по этому показателю среди всех российских регионов (32,5%).
Электорально значимые поездки
Активизация поездок Путина связана с выборами, считает политолог Аббас Галлямов. По его мнению, президенту надо показать, что за занятиями внешней политикой «о жизни простых россиян он тоже не забывает». И самый простой способ достичь этой цели — увеличить количество перемещений по стране, говорит Галлямов. «Впрочем, один город в неделю — это еще не предел. Американские кандидаты в президенты за неделю легко посещают семь городов, расположенных в разных частях страны», — отметил Галлямов.
«Даже если визит в тот или иной регион связан с памятными датами, его можно рассматривать сквозь призму предстоящих выборов», — согласен глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Он указал на то, что все перечисленные регионы электорально значимые. «Любые рабочие поездки президента работают как инструмент повышения социального самочувствия уже в силу того, что по ходу визитов решаются конкретные проблемы, без «подарков» президент обычно не приезжает», — заметил политолог.
Москва содовое кольцо, и Газ за Вас плюс женщины рыдающие с благодарностью что нет войны, фронтовика дающего советы, и вопросы о Трампе. Обязательно малышку по голове потрепать и животину с руки покормить, Вот такую картинку мы будем по ТВ смотреть
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Ну конечно,Нового мэра по головке президент не погладит,потому что самозванцев на Руси хватает…
Одни вон юрты ставят в Бердске,хотя они должны быть в Якутии,другие вон ставят себя в новые мэры — хотя их тоже могут выбрать и дать оленей в придачу где-нибудь на Аляске…
Вот такая может и ожидается картинка в ближайшее время…
Человек — против НА и пров — в
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Мда…
Предвыборная кампания Путина, по всей видимости, так и пройдет среди тщательно отобранного верноподданного народа, большую часть которого будут символизировать его личные охранники — наряжающиеся то рыбаками, то врачами, то истово верующими, то работниками посещаемых предприятий. …)
знаем, проходили уже…
Вот только зачем этот фарс. игра в демократию?
В принципе, каких-то сомнений в том, что Путина объявят победителем, нет и быть не может. Здесь всё есть — и пропаганда со всех телеканалов и СМИ, и «правильный» подсчет, и тщательный фильтр, который не пропустит никого, кто может даже отдаленно составить конкуренцию Главному кандидату.
Рассчитывать на то, что власть в России сменится через настоящее голосование, не приходится — не для того эти люди узурпировали власть, чтобы вот так отдать ее кому-нибудь.
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а к этим людям президент заедет «бояр поругать» или такой визит испортит его имидж? )) :
Учителя Звериноголовского района Курганской области снова объявили о решении с 22 января устроить забастовку в связи с тем, что перед ними так и не погасили долги по стимулирующим выплатам к заработной плате за 2016 (!!!) -2017 годы.
С проблемой разбирались депутат Госдумы Александр Ильтяков и представители зауральского правительства.Однако, как сообщает Znak.com, до преподавателей деньги так и не дошли. Возмущенные учителя пригрозили новой акцией протеста и записали еще одно обращение к Путину. Как рассказал изданию преподаватель истории Звериноголовской средней школы Владимир Кочеулов, накануне о своем намерении присоединиться к акции заявили сотрудники еще нескольких образовательных заведений района.
Тем временем власти, озабоченные активностью педагогов, принимают меры. Так, в пятницу, 12 января, в школу прибыли сотрудники полиции, чтобы провести профилактические беседы с учителями о том, что организация и участие в несанкционированных митингах запрещены законом.http://classic.newsru.com/russia/12jan2018/kurgan.html
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Каждая личность или предмет и не только обычно с чем нибудь асыцируется, например: Корова-молоко, машина-дорога, Рыба-речка, Птица-небо, и т.д а вот с чем осыцируется слово Путин? Лично у вас!? У меня со словами жулик или лгун.
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Аргументы есть у тех кто не верит в это?
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У меня ассоциация на такие комментарии: комментарий = абырвалг
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Кремлеботы ещё не успели здесь каменты написать. Как всё у нас замечательно.
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