Митрополит Тихон поздравит с 10-летием православную гимназию Бердска

В понедельник, 15 января 2018 года, пройдут торжества по случаю 10-летия бердской православной гимназии во имя преподобного Серафима Саровского. Как сообщила замдиректора учебного заведения Ольга Катрич, на праздник, который начнется в полдень, приедет митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

После встречи владыки состоится годичный акт в честь юбилея православной гимназии. Глава новосибирской епархии скажет приветственное слово и наградит лучших учеников и преподавателей за усердие. Награды ждут гимназистов и от мэра Бердска Евгения Шестернина.

Завершатся юбилейные торжества выступлениями учащихся и праздничным приемом в трапезной гимназии.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», среди организаторов праздника не только ученики и педагоги гимназии, но и настоятель бердского Преображенского собора протоиерей Георгий Пивоваров.