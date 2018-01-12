Митрополит Тихон поздравит с 10-летием православную гимназию Бердска

Сбил насмерть человека с рюкзаком УАЗ на трассе у «Колорлона» в Бердске
Задержка пенсий может отобрать голоса у Путина на выборах в Бердске
«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска
Уволили врачей после застолья в разгар рабочего дня в кардиодиспансере Рязани
Победы мемориала Максимова достались самым «легким» борцам из Бердска
Уголовное дело по факту падения горки на 9-летнего ребенка в Бердске возбудил СКР
Закончился основной ремонт в старой химзаводской больнице Бердска
ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты выдвиженца от КПРФ
Сломанный маммограф в ЦГБ Бердска починят к концу зимы
Завалить мэрию жалобами на вырубку и застройку зеленой зоны хотят жители Бердска
«Глава новосибирской епархии…наградит лучших учеников и преподавателей за усердие.»
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За «УСЕРДИЕ» в чём? Иконки облизывать?
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«Завершатся юбилейные торжества…праздничным приемом в трапезной гимназии.»
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Беззаботная у владыки Тихона жизнь — водку жрать в трапезных.
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«Как стало известно…среди организаторов праздника…и настоятель бердского Преображенского собора протоиерей Георгий Пивоваров.»
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А нам то какая радость от этого?
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Блаженная опять сама с собой лепечет. Что взять с больного человека…
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