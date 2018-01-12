В критическом состоянии находятся пострадавшие в смертельном ДТП в Новосибирской области алтайцы

Пострадавшие при столкновении двух автомобилей на трассе Р-256 «Новосибирск – Барнаул» получают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский.

По словам главы регионального минздрава, больные не транспортабельные: трое больных крайней степени тяжести находятся в реанимации Черепановской ЦРБ, один больной в отделении. Специалисты областной клинической больницы (службы плановой и экстренной консультативной помощи – санитарной авиации) работали на месте. Олег Иванинский отметил, что все необходимые препараты есть, кровь дополнительно завезли. Минздрав держит ситуацию на контроле.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 января около 10.30 на 111-м километре трассы Р-256 «Новосибирск-Барнаул» произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП от полученных травм погибли 6 человек – водители иномарок, два пассажира «Тойоты» и два пассажира «Хонды». Еще четверо человек, в том числе несовершеннолетняя, находившиеся в «Хонде», получили травмы различной степени тяжести.

По предварительной информации, 41-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем «Тойота Опа», двигался по трассе со стороны Барнаула и в пути следования выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хонда Стрим», за рулем которого находился 21-летний житель Республики Алтай.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, по факту ДТП открыта «горячая» линия.

По телефону 8 (383) 23-999-99 главк МЧС России по Новосибирской области принимает звонки, связанные с дорожно-транспортным происшествием на федеральной трассе Р-256. Дежурство на телефоне осуществляют психологи МЧС.