Уголовное дело по факту падения горки на 9-летнего ребенка в Бердске возбудил СКР

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения горки на 9-летнего Даниила Ш. из Бердска. Напомним, массивная металлическая конструкция сломала мальчику руку в двух местах. Она не была закреплена и рухнула, когда дети попытались ее перетащить с одного места на другое.

Как подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Михаил Третьяков, дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Но более подробных комментариев в ведомстве пока не дают, так как расследование еще не завершено. Обвиняемых в деле пока нет.

Следователям предстоит разобраться, кто же все-таки должен был отвечать за содержание детской площадки возле дома №17 на ул. Комсомольской. Стоит она не на придомовой, а на муниципальной земле. Но и администрация, и управляющая компания открещиваются от нее.

Как пояснял «Курьеру» директор УК «Вымпел-Сервис» Николай Яковченко, он ничего не знает об уголовном деле и потому не может ничего прокомментировать. Ранее он заявлял, что компания не раз обращалась в мэрию с просьбой урегулировать земельный вопрос под площадкой на Комсомольской. Но дальше разговоров дело не ушло.

В муниципальном УЖКХ придерживаются иной позиции:

— Территория дома — по отмосткам. Но где играть детям? Им что, малые формы ставить на отмостках? Да, так получилось, что территория муниципальная. Но она фактически для игры детей жильцов дома №17 по ул. Комсомольской. Они ей пользуются. Откуда эти малые игровые формы, я понятия не имею. Скорее всего, их поставила УК — достаточно давно. По моему мнению, здесь моральную ответственность несет «управляшка». У них ведь работает дворник, который эту территорию убирает. Она же не замусорена. То есть, эти работы жители оплачивают. У управляющей компании есть мастер, который должен обходить все дворовые территории и смотреть за состоянием в том числе игровых форм, — говорил ранее начальник УЖКХ Владимир Захаров.

После происшествия с горкой в мэрии решили избавляться от бесхозных игровых площадок, если жители не хотят платить за их содержание.