В Бердске приглашают детей записаться в кружок Робототехники

Сбил насмерть человека с рюкзаком УАЗ на трассе у «Колорлона» в Бердске
Задержка пенсий может отобрать голоса у Путина на выборах в Бердске
«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска
Уволили врачей после застолья в разгар рабочего дня в кардиодиспансере Рязани
Победы мемориала Максимова достались самым «легким» борцам из Бердска
Уголовное дело по факту падения горки на 9-летнего ребенка в Бердске возбудил СКР
Закончился основной ремонт в старой химзаводской больнице Бердска
ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты выдвиженца от КПРФ
Сломанный маммограф в ЦГБ Бердска починят к концу зимы
Завалить мэрию жалобами на вырубку и застройку зеленой зоны хотят жители Бердска