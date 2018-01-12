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В Бердске приглашают детей записаться в кружок Робототехники

В Бердске уже третий год существует детский центр робототехники с углублённым изучением различных IT-направлений программирования и робототехники.

12.01.2018 Фото: Робототехники Нет комментариев

В Бердске приглашают детей записаться в кружок Робототехники
Робототехника для детей – это новый современный вид занятий, позволяющий
прикоснуться к миру IT технологий вне школы и раскрыть способности. Придя в кружок робототехники, ваш ребенок научится строить различные моторизированные механизмы, разрабатывать программное обеспечение, познакомится с основными принципами механики и робототехники, узнает много нового и интересного. Для этого в детском центре робототехники SW Robot есть всё необходимое, начиная от материальной базы электронных компонентов, заканчивая собственной лабораторией.
В кружок робототехники приглашаем детей от 8 до 16 лет. Первый месяц занятий для новичков предоставляется совершенно бесплатно, что позволит определить, есть ли в ребенке инженерные способности или нет. Посещение в первый месяц занятий ни к чему не обязывает.

Записаться в кружок робототехники SW Robot вы можете по тел. +7 (383) 380-40-40
или на сайте www.sw-robot.ru, заполнив On-Line форму заявки
Адрес: Бердск, ул. Ленина, 89/8, офис 606 (вход со двора)

Фотогалерея работы кружка

В Бердске приглашают детей записаться в кружок Робототехники

В Бердске приглашают детей записаться в кружок Робототехники

В Бердске приглашают детей записаться в кружок Робототехники

В Бердске приглашают детей записаться в кружок Робототехники В Бердске приглашают детей записаться в кружок Робототехники

В Бердске приглашают детей записаться в кружок Робототехники В Бердске приглашают детей записаться в кружок Робототехники

В Бердске приглашают детей записаться в кружок Робототехники

В Бердске приглашают детей записаться в кружок Робототехники

В Бердске приглашают детей записаться в кружок Робототехники В Бердске приглашают детей записаться в кружок Робототехники В Бердске приглашают детей записаться в кружок Робототехники

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