КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 2-ю Боровая 4/2 ОТС 8-913-754-50-37
продам
продам комнату дешево 80137170267 Ольга
продам
Продам трехкомнатную студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ограбил с пистолетом офис микрозаймов неизвестный в Новосибирске

Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»

Застройщик Голубев срубит 10 сосен для возведения дома у Бердской косы

50 тыс. рублей долга заплатила в аэропорту ради Нового года в Вене жительница Новосибирска

Валюты на 257,1 млрд рублей на доходы от нефти купит Минфин за три недели

Погибли 6 жителей Алтая в жутком ДТП на трассе Р-256 в Новосибирской области

Изношены на 100% кресла в зрительном зале новосибирского цирка

На спорт высоких достижений ориентируют спортшколы Бердска

Рейтинг доверия Путину достиг рекорда под конец 2017 года

«Сменил пол» виновник тройного ДТП в Искитиме

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Ограбил с пистолетом офис микрозаймов неизвестный в Новосибирске

Полиция объявила в розыск разбойника, чьей добычей стали 650 рублей.(ВИДЕО)

11.01.2018 Фото: Стоп-кадр с видео ГУ МВД по НСО 2 коммент.

Ограбил с пистолетом офис микрозаймов неизвестный в Новосибирске

Факт разбоя попал на камеру видеонаблюдения

Сегодня, 11 января, в 12.55 в офис выдачи микрозаймов, расположенный по адресу: Новосибирск, проспект Карла Маркса, 3 вошел неустановленный мужчина. Он, угрожая сотруднику офиса пистолетом, похитил из кассы денежные средства в сумме 650 рублей, после чего скрылся, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»). Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание преступника.

Факт разбойного нападения на офис микрофинансовой организации попал на видео.

Видео ГУ МВД по НСО

Всех, кому что-либо известно о лице, совершившем разбойное нападение, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-17-18, 232-64-79. Конфиденциальность гарантируется.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ограбил с пистолетом офис микрозаймов неизвестный в Новосибирске Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица» Застройщик Голубев срубит 10 сосен для возведения дома у Бердской косы

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Если бы я знал кто это, то хотя бы руку ему пожал. Орден Мужества он как минимум заслужил.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    Вор воров обокрал. :-D

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

скидка 25% на гостиную Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика