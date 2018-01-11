Ограбил с пистолетом офис микрозаймов неизвестный в Новосибирске

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Если бы я знал кто это, то хотя бы руку ему пожал. Орден Мужества он как минимум заслужил.
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Вор воров обокрал.
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