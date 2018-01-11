Ограбил с пистолетом офис микрозаймов неизвестный в Новосибирске

Сегодня, 11 января, в 12.55 в офис выдачи микрозаймов, расположенный по адресу: Новосибирск, проспект Карла Маркса, 3 вошел неустановленный мужчина. Он, угрожая сотруднику офиса пистолетом, похитил из кассы денежные средства в сумме 650 рублей, после чего скрылся, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»). Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание преступника.

Факт разбойного нападения на офис микрофинансовой организации попал на видео.

Видео ГУ МВД по НСО



Всех, кому что-либо известно о лице, совершившем разбойное нападение, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-17-18, 232-64-79. Конфиденциальность гарантируется.