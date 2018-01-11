50 тыс. рублей долга заплатила в аэропорту ради Нового года в Вене жительница Новосибирска

Судебные приставы подвели итоги дежурств, организованных в период новогодних праздников в аэропорту «Толмачёво».

С 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года управлением Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области в аэропорту «Толмачёво» было организовано круглосуточное дежурство, чтобы каждый должник, пожелавший немедленно расстаться с задолженностью, мог улететь за пределы России на отдых или по делам.

За 12 дней дежурства в аэропорту должностные лица проконсультировали порядка 200 обратившихся граждан. Тем не менее, остаться дома пришлось 22 гражданам, отказавшимся погасить имеющуюся у них задолженность, сообщили в региональном УФССП. Так мужчина, задолжавший порядка 35 000 рублей по алиментам не смог вылететь в Объединённые Арабские Эмираты.

Другие, более дальновидные граждане, решили расстаться с долгами и воспользоваться помощью дежуривших судебных приставов. Так неплательщица, задолжавшая по налоговым платежам, погасила порядка 49 000 рублей, чтобы встретить головокружительный Новый год в Вене. Аналогично поступил должник, собравшийся в Бангкок.

Следует отметить, что судебные приставы Новосибирской области работали не только со «своими» должниками, но и активно содействовали коллегам из других регионов.

— Результаты дежурства в этом году позволяют сделать вывод о большей заинтересованности граждан в организации собственного отдыха: количество обращений к должностным лицам с вопросами об ограничении выезда за пределы России увеличивается не в дни новогодних праздников, а на обычных приёмах у судебного пристава-исполнителя. Количество вынесенных постановлений по ограничению на выезд за пределы России при этом растёт. В 2016 году эта цифра достигала 60 000, а в 2017 – 100 000, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Узнать о наличии, отсутствии задолженности и оплатить её не выходя из дома, может любой гражданин при помощи электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на интернет-сайте управления. Помимо этого, в мобильной версии приложения, доступной для всех платформ, существует возможность отслеживать появление задолженностей в режиме реального времени.