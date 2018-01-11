КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 2-ю Боровая 4/2 ОТС 8-913-754-50-37
продам
продам комнату дешево 80137170267 Ольга
продам
Продам трехкомнатную студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ограбил с пистолетом офис микрозаймов неизвестный в Новосибирске

Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»

Застройщик Голубев срубит 10 сосен для возведения дома у Бердской косы

50 тыс. рублей долга заплатила в аэропорту ради Нового года в Вене жительница Новосибирска

Валюты на 257,1 млрд рублей на доходы от нефти купит Минфин за три недели

Погибли 6 жителей Алтая в жутком ДТП на трассе Р-256 в Новосибирской области

Изношены на 100% кресла в зрительном зале новосибирского цирка

На спорт высоких достижений ориентируют спортшколы Бердска

Рейтинг доверия Путину достиг рекорда под конец 2017 года

«Сменил пол» виновник тройного ДТП в Искитиме

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Застройщик Голубев срубит 10 сосен для возведения дома у Бердской косы

Участок, находящийся в частной собственности, освобождают для стройки. Жители Ясной поляны в Бердске возмущены уничтожением деревьев в зеленой зоне.(ВИДЕО, ФОТО)

11.01.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Валентины 13 коммент.

Застройщик Голубев срубит 10 сосен для возведения дома у Бердской косы

Пилят деревья в зеленой зоне Бердска под застройку

Рубят взрослые сосны недалеко от Бердской косы, которая является особо охраняемой зоной. Об этом сегодня, 11 января, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» возмущенные жители микрорайона Ясная поляна, примыкающего к косе. Бердчане подтвердили свои слова фото и ведео, на которых запечатлено, как падают на землю огромные стволы.

Автор видео Валентина

— Творится беспредел, — охарактеризовала происходящее жительница Ясной поляны Наталья Баранова. — Вырубка ведется в лесу за дом №30 в Ясной поляне — это последний дом на улице, дальше начинается Бердская коса.

По словам Натальи Владимировны, на месте вырубки огородили бетонными блоками небольшой участок. Никаких объявлений о начале какого-либо строительства нет.
— Прошлым летом, когда «Крона» начала рубить деревья под парковку, мы отстояли лес. Там вообще приехал бульдозер и начал равнять. Сейчас на том месте высадили деревья, — вспоминает Наталья. — И здесь нужно разобраться, насколько законно рубят сосны.

К вечеру 11 января она насчитала 7 спиленных деревьев.

Застройщик Голубев срубит 10 сосен для возведения дома у Бердской косы

Пилят деревья в зеленой зоне Бердска под застройку

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника бердского лесхоза Сергей Белов, территория, о которой говорят горожане, не относится к лесам, а поэтому находится в ведении муниципалитета. Во всяком случае на том участке лесхоз не разрешал рубить сосны.

Зато разрешила комиссия по вырубке, пояснил «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела благоустройства городского управления ЖКХ Андрей Вишневский.

— Деревья вырубили на земельном участке, где будет строиться многоквартирный дом. Участок находится в частной собственности. Разрешение на вырубку зеленых насаждений у собственника есть. Разрешено срубить 10 сосен, — прокомментировал Вишневский.

Он уточнил, что согласование уничтожения деревьев прошло через комиссию по вырубке, поэтому никакого нарушения в том, что видят у себя под окнами жители Ясной поляны, нет. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», многоквартирный дом у Бердской косы, под который освобождают территорию, строит крупный бердский бизнесмен Виктор Голубев.

Застройщик Голубев срубит 10 сосен для возведения дома у Бердской косы

Пилят деревья в зеленой зоне Бердска под застройку


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ограбил с пистолетом офис микрозаймов неизвестный в Новосибирске Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица» Застройщик Голубев срубит 10 сосен для возведения дома у Бердской косы

(13) Комментариев

  1. Юрий Шпедт

    Это не Голубев виноват. Это власти такие бестолковые, продажные, лживые, изворотливые. «Святость» свою доказывают захватом больничной территории под культовые нагромождения.
    А если бы я был Путиным, то вся родня и мэры подобные лечились бы у попов молитвами и подношениями.
    А в больницу бы не пускал предателей общего образования СССР.

    Thumb up 14 Thumb down 4

    • В.Шапран

      Юрий, разве бердские власти, которые ты называешь «бестолковыми, продажными, лживыми, изворотливыми», последние несколько лет служат не тому же Голубеву? Одного поля ягода
      =-O
      В такой ситуации вообще удивляют гражданские стенания над семью поверженными соснами. Потерявши голову, над семью волосами не плачут…
      В Бердске 250 гектаров соснового бора вообще исчезли из городского учёта, и никто не сел за это на нары, и никто этот лес не ищет. Кстати, это было еще при Терепе и Лапиной, но и нынешняя власть искать этот лес не собирается
      8) %)
      Просто эти 250 соснового бора нынешние бердские власти юридически перестали считать лесом, а ввели хитрое определение «залесенные территории» (которого нет даже в Лесном кодексе). А раз леса как бы нет, то и выдают разрешения на многоэтажное строительство прямо на месте реликтового соснового бора (еще тому пример, 5 гектаров леса для «Сибиряка» на правом берегу Берди). Пили что хочешь и сколько хочешь — и застраивай.
      А где голос пресловутых гражданских активистов, депутатов, партийных и экологических организаций?! И где та же бердская общественная палата, в которую я направлял письмо, подтвержденное официальными документами? Отмалчивается…
      :-!

      Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Аноним

    Сгорел сарай, гори и хата :-D

    Thumb up 4 Thumb down 0

  3. Птенец

    Ну, срубил и что? Участок в собственности, может делать там, что хочет. А жильцов этих послать подальше нецензурной бранью. Я бы так и сделал.

    Thumb up 1 Thumb down 11

  4. Аноним

    Слов нет
    Вот же недавно писали, что собираются биться за каждое дерево в том районе и все стройки запретить
    А хозяину все можно что ли?
    Наглый до беспредела . Когда уже нахапается то?
    Все мало ему

    Thumb up 8 Thumb down 2

  5. Аноним

    Так он все скоро вырубит и в чем прелесть БДО будет?????

    Thumb up 6 Thumb down 0

  6. Новый мэр

    Все строит и строит

    Thumb up 1 Thumb down 3

  7. Гражданин54

    Все верно — «Ясная поляна» должна соответствовать своему названию, вековые сосны создают тени и их надо ликвидировать, чтобы было ясная пустынная поляна. Браво администрация, чуваки из комиссии молодцы! Интересно, кто ставил подписи под разрешением на вырубку?

    Thumb up 2 Thumb down 0

  8. Ольга

    А когда самим жильцам Ясной поляны строили там дома, ни одно дерево не пострадало? Молчали небось, когда рубили.

    Thumb up 1 Thumb down 2

  9. Аноним

    Ему можно, а вот попробуйте вы то же самое сделать. В лучшем случае конским штрафом и условкой отделаетесь.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  10. Аноним

    Голубев — это раковая опухоль на городе Бердске.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  11. Аноним

    когда человеку достатчно???

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатные консультации для бизнеса
ООО "Мэтр"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика