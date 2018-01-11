Застройщик Голубев срубит 10 сосен для возведения дома у Бердской косы

Рубят взрослые сосны недалеко от Бердской косы, которая является особо охраняемой зоной. Об этом сегодня, 11 января, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» возмущенные жители микрорайона Ясная поляна, примыкающего к косе. Бердчане подтвердили свои слова фото и ведео, на которых запечатлено, как падают на землю огромные стволы.

Автор видео Валентина



— Творится беспредел, — охарактеризовала происходящее жительница Ясной поляны Наталья Баранова. — Вырубка ведется в лесу за дом №30 в Ясной поляне — это последний дом на улице, дальше начинается Бердская коса.

По словам Натальи Владимировны, на месте вырубки огородили бетонными блоками небольшой участок. Никаких объявлений о начале какого-либо строительства нет.

— Прошлым летом, когда «Крона» начала рубить деревья под парковку, мы отстояли лес. Там вообще приехал бульдозер и начал равнять. Сейчас на том месте высадили деревья, — вспоминает Наталья. — И здесь нужно разобраться, насколько законно рубят сосны.

К вечеру 11 января она насчитала 7 спиленных деревьев.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника бердского лесхоза Сергей Белов, территория, о которой говорят горожане, не относится к лесам, а поэтому находится в ведении муниципалитета. Во всяком случае на том участке лесхоз не разрешал рубить сосны.

Зато разрешила комиссия по вырубке, пояснил «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела благоустройства городского управления ЖКХ Андрей Вишневский.

— Деревья вырубили на земельном участке, где будет строиться многоквартирный дом. Участок находится в частной собственности. Разрешение на вырубку зеленых насаждений у собственника есть. Разрешено срубить 10 сосен, — прокомментировал Вишневский.

Он уточнил, что согласование уничтожения деревьев прошло через комиссию по вырубке, поэтому никакого нарушения в том, что видят у себя под окнами жители Ясной поляны, нет. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», многоквартирный дом у Бердской косы, под который освобождают территорию, строит крупный бердский бизнесмен Виктор Голубев.