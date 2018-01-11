Застройщик Голубев срубит 10 сосен для возведения дома у Бердской косы

Пилят деревья в зеленой зоне Бердска под застройку
Рубят взрослые сосны недалеко от Бердской косы, которая является особо охраняемой зоной. Об этом сегодня, 11 января, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» возмущенные жители микрорайона Ясная поляна, примыкающего к косе. Бердчане подтвердили свои слова фото и ведео, на которых запечатлено, как падают на землю огромные стволы.
Автор видео Валентина
— Творится беспредел, — охарактеризовала происходящее жительница Ясной поляны Наталья Баранова. — Вырубка ведется в лесу за дом №30 в Ясной поляне — это последний дом на улице, дальше начинается Бердская коса.
По словам Натальи Владимировны, на месте вырубки огородили бетонными блоками небольшой участок. Никаких объявлений о начале какого-либо строительства нет.
— Прошлым летом, когда «Крона» начала рубить деревья под парковку, мы отстояли лес. Там вообще приехал бульдозер и начал равнять. Сейчас на том месте высадили деревья, — вспоминает Наталья. — И здесь нужно разобраться, насколько законно рубят сосны.
К вечеру 11 января она насчитала 7 спиленных деревьев.
Пилят деревья в зеленой зоне Бердска под застройку
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника бердского лесхоза Сергей Белов, территория, о которой говорят горожане, не относится к лесам, а поэтому находится в ведении муниципалитета. Во всяком случае на том участке лесхоз не разрешал рубить сосны.
Зато разрешила комиссия по вырубке, пояснил «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела благоустройства городского управления ЖКХ Андрей Вишневский.
— Деревья вырубили на земельном участке, где будет строиться многоквартирный дом. Участок находится в частной собственности. Разрешение на вырубку зеленых насаждений у собственника есть. Разрешено срубить 10 сосен, — прокомментировал Вишневский.
Он уточнил, что согласование уничтожения деревьев прошло через комиссию по вырубке, поэтому никакого нарушения в том, что видят у себя под окнами жители Ясной поляны, нет. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», многоквартирный дом у Бердской косы, под который освобождают территорию, строит крупный бердский бизнесмен Виктор Голубев.
Пилят деревья в зеленой зоне Бердска под застройку
Это не Голубев виноват. Это власти такие бестолковые, продажные, лживые, изворотливые. «Святость» свою доказывают захватом больничной территории под культовые нагромождения.
А если бы я был Путиным, то вся родня и мэры подобные лечились бы у попов молитвами и подношениями.
А в больницу бы не пускал предателей общего образования СССР.
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Юрий, разве бердские власти, которые ты называешь «бестолковыми, продажными, лживыми, изворотливыми», последние несколько лет служат не тому же Голубеву? Одного поля ягода
В такой ситуации вообще удивляют гражданские стенания над семью поверженными соснами. Потерявши голову, над семью волосами не плачут…
В Бердске 250 гектаров соснового бора вообще исчезли из городского учёта, и никто не сел за это на нары, и никто этот лес не ищет. Кстати, это было еще при Терепе и Лапиной, но и нынешняя власть искать этот лес не собирается
Просто эти 250 соснового бора нынешние бердские власти юридически перестали считать лесом, а ввели хитрое определение «залесенные территории» (которого нет даже в Лесном кодексе). А раз леса как бы нет, то и выдают разрешения на многоэтажное строительство прямо на месте реликтового соснового бора (еще тому пример, 5 гектаров леса для «Сибиряка» на правом берегу Берди). Пили что хочешь и сколько хочешь — и застраивай.
А где голос пресловутых гражданских активистов, депутатов, партийных и экологических организаций?! И где та же бердская общественная палата, в которую я направлял письмо, подтвержденное официальными документами? Отмалчивается…
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Сгорел сарай, гори и хата
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Ну, срубил и что? Участок в собственности, может делать там, что хочет. А жильцов этих послать подальше нецензурной бранью. Я бы так и сделал.
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Вот потом, пусть только рот разинут на кого то другого
Такой же ответ будет
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Слов нет
Вот же недавно писали, что собираются биться за каждое дерево в том районе и все стройки запретить
А хозяину все можно что ли?
Наглый до беспредела . Когда уже нахапается то?
Все мало ему
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Так он все скоро вырубит и в чем прелесть БДО будет?????
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Все строит и строит
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Все верно — «Ясная поляна» должна соответствовать своему названию, вековые сосны создают тени и их надо ликвидировать, чтобы было ясная пустынная поляна. Браво администрация, чуваки из комиссии молодцы! Интересно, кто ставил подписи под разрешением на вырубку?
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А когда самим жильцам Ясной поляны строили там дома, ни одно дерево не пострадало? Молчали небось, когда рубили.
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Ему можно, а вот попробуйте вы то же самое сделать. В лучшем случае конским штрафом и условкой отделаетесь.
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Голубев — это раковая опухоль на городе Бердске.
3 0
когда человеку достатчно???
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