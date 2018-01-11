Валюты на 257,1 млрд рублей на доходы от нефти купит Минфин за три недели

Минфин России с 15 января по 6 февраля 2018 года закупит валюту на сумму 257,1 млрд рублей дополнительных доходов от нефти, говорится в сообщении министерства. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 млрд рублей.

При этом в январе дополнительные нефтегазовые доходы прогнозируются на уровне 257,1 млрд рублей, а отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов в декабре 2017 года не будет учитываться в январе из-за обновленного бюджетного правила.

«В связи с изменением порядка определения объема дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов федерального бюджета, в расчет объема покупки иностранной валюты в январе 2018 года не включается отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов прошлого месяца от их оценки. Начиная с февраля 2018 года величина указанной корректировки будет включаться в месячный объем покупки (продажи) иностранной валюты», — отмечает Минфин.

Банк России по поручению Минфина закупает валюту на торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня, передает ТАСС. Каждый рабочий день с 15 января по 6 февраля ЦБ будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи, и приобретенная иностранная валюта зачисляется на счета Федерального казначейства в ЦБ.

Ранее 11 января сообщалось, что Минфин истратил последний триллион Резервного фонда, который ликвидируют.