Погибли 6 жителей Алтая в жутком ДТП на трассе Р-256 в Новосибирской области

В управлении МВД по Новосибирской области уточнили информацию по смертельному, произошедшему в четверг в Черепановском районе.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 января около 10.30 на 111-м километре трассы Р-256 «Новосибирск-Барнаул» произошло столкновение двух автомобилей. В аварии погибли 6 человек, четверо получили травмы.
По предварительной информации, 41-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем «Тойота Опа», двигался по трассе со стороны Барнаула и в пути следования выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хонда Стрим», за рулем которого находился 21-летний житель Республики Алтай.
В результате ДТП от полученных травм погибли 6 человек — водители иномарок, два пассажира «Тойоты» и два пассажира «Хонды». Еще четверо человек, в том числе — несовершеннолетняя, находившиеся в «Хонде», получили травмы различной степени тяжести.
По факту ДТП проводится доследственная проверка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, по факту ДТП открыта «горячая» линия.
По телефону 8 (383) 23-999-99 главк МЧС России по Новосибирской области принимает звонки, связанные с дорожно-транспортным происшествием на федеральной трассе Р-256. Дежурство на телефоне осуществляют психологи МЧС.
Родственники могут уточнить информацию о пострадавших, их местонахождении и состоянии, а также получить психологическую поддержку и информацию по ДТП, которое с участием двух легковых автомобилей произошло 11 января на трассе в районе поселка Майский Черепановского района.
А была бы нормальная дорога, а не та что есть, то этих жертв можно было избежать! Видите как власть о нас думает, что никак не может построить современные автострады, с раздельными полосами в разную сторону. Знаете сколько за год погибает людей на наших дорогах? Погуглите и ужаснитесь, Россия вообще в лидерах по этому показателю, оно и не удивительно.
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да искитимский район ещё отличается в плане использования химикатов на трассе. Даже на фото видно- дорога мокрая. Черепаново проезжаешь- нормально становится. А тут…. они какой-то жижей льют уже который год. В -20С лужи на трассе. К тому же она маслянистая какая-то и не очень хорошо смывается с лобового- фуры обгонять тот ещё экстрим.
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Место аварии это не Искитимский район, а после поворота на Черепаново.
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Не нужно далеко ходить — в соседней Кемеровской области дорога Кемерово-Новокузнецк построена с раздельными встречными полосами и по две полосы в каждую сторону, развязки в двух уровнях. Не нужно выезжать на встречку для обгона, нет перекрёстков. Наверное для нашей федеральной трассы Новосиб-Барнаул это в принципе недостижимо.
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