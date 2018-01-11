Погибли 6 жителей Алтая в жутком ДТП на трассе Р-256 в Новосибирской области





В управлении МВД по Новосибирской области уточнили информацию по смертельному, произошедшему в четверг в Черепановском районе.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 января около 10.30 на 111-м километре трассы Р-256 «Новосибирск-Барнаул» произошло столкновение двух автомобилей. В аварии погибли 6 человек, четверо получили травмы.

По предварительной информации, 41-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем «Тойота Опа», двигался по трассе со стороны Барнаула и в пути следования выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хонда Стрим», за рулем которого находился 21-летний житель Республики Алтай.

В результате ДТП от полученных травм погибли 6 человек — водители иномарок, два пассажира «Тойоты» и два пассажира «Хонды». Еще четверо человек, в том числе — несовершеннолетняя, находившиеся в «Хонде», получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, по факту ДТП открыта «горячая» линия.

По телефону 8 (383) 23-999-99 главк МЧС России по Новосибирской области принимает звонки, связанные с дорожно-транспортным происшествием на федеральной трассе Р-256. Дежурство на телефоне осуществляют психологи МЧС.

Родственники могут уточнить информацию о пострадавших, их местонахождении и состоянии, а также получить психологическую поддержку и информацию по ДТП, которое с участием двух легковых автомобилей произошло 11 января на трассе в районе поселка Майский Черепановского района.