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Погибли 6 жителей Алтая в жутком ДТП на трассе Р-256 в Новосибирской области

Лоб в лоб столкнулись Toyota Opa и Honda Stream. Среди четверых пострадавших, ехавших в «Хонде», 11-летняя девочка. МЧС открыл горячую линию для родных участников аварии.

11.01.2018 Фото: ГУ МВД по НСО 4 коммент.

Погибли 6 жителей Алтая в жутком ДТП на трассе Р 256 в Новосибирской области

На месте ДТП



В управлении МВД по Новосибирской области уточнили информацию по смертельному, произошедшему в четверг в Черепановском районе.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 января около 10.30 на 111-м километре трассы Р-256 «Новосибирск-Барнаул» произошло столкновение двух автомобилей. В аварии погибли 6 человек, четверо получили травмы.

По предварительной информации, 41-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем «Тойота Опа», двигался по трассе со стороны Барнаула и в пути следования выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хонда Стрим», за рулем которого находился 21-летний житель Республики Алтай.

В результате ДТП от полученных травм погибли 6 человек — водители иномарок, два пассажира «Тойоты» и два пассажира «Хонды». Еще четверо человек, в том числе — несовершеннолетняя, находившиеся в «Хонде», получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, по факту ДТП открыта «горячая» линия.
По телефону 8 (383) 23-999-99 главк МЧС России по Новосибирской области принимает звонки, связанные с дорожно-транспортным происшествием на федеральной трассе Р-256. Дежурство на телефоне осуществляют психологи МЧС.

Родственники могут уточнить информацию о пострадавших, их местонахождении и состоянии, а также получить психологическую поддержку и информацию по ДТП, которое с участием двух легковых автомобилей произошло 11 января на трассе в районе поселка Майский Черепановского района.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    А была бы нормальная дорога, а не та что есть, то этих жертв можно было избежать! Видите как власть о нас думает, что никак не может построить современные автострады, с раздельными полосами в разную сторону. Знаете сколько за год погибает людей на наших дорогах? Погуглите и ужаснитесь, Россия вообще в лидерах по этому показателю, оно и не удивительно.

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    • a.danilov

      да искитимский район ещё отличается в плане использования химикатов на трассе. Даже на фото видно- дорога мокрая. Черепаново проезжаешь- нормально становится. А тут…. они какой-то жижей льют уже который год. В -20С лужи на трассе. К тому же она маслянистая какая-то и не очень хорошо смывается с лобового- фуры обгонять тот ещё экстрим.

      Thumb up 7 Thumb down 1

    • Аноним

      Не нужно далеко ходить — в соседней Кемеровской области дорога Кемерово-Новокузнецк построена с раздельными встречными полосами и по две полосы в каждую сторону, развязки в двух уровнях. Не нужно выезжать на встречку для обгона, нет перекрёстков. Наверное для нашей федеральной трассы Новосиб-Барнаул это в принципе недостижимо.

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