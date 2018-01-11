Изношены на 100% кресла в зрительном зале новосибирского цирка

Сегодня в Новосибирске полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил филиал федерального казённого предприятия «Российская государственная цирковая компания» «Новосибирский государственный цирк» и обсудил с руководством перспективы развития учреждения культуры, а также ряд проблемных вопросов.

Федеральное казённое предприятие «Росгосцирк» включает в себя 38 цирков по стране, шесть из которых находятся на территории Сибирского федерального округа: четыре цирка действуют в городах Новосибирск, Омск, Иркутск и Красноярск, два – в Кемеровской области, в Кемерово и Новокузнецке.

Новосибирский цирк как здание нового типа проектировался в Московском государственном институте по проектированию театрально-зрелищных предприятий. Здание цирка введено в эксплуатацию в 1972 году и является самым крупным в России по площади – 11,6 тысячи квадратных метров. Это сооружение многофункционального использования: в качестве цирка, киноконцертного зала, зала массовых собраний и спортивных демонстраций, для организации выставок. Вместимость зрительного зала на сегодняшний день составляет 1,7 тысячи мест.

Полпред главы государства отметил большой вклад Новосибирского цирка в культурную жизнь сибирской столицы. «Цирк впечатляет своими масштабами, здесь создаются яркие концертные программы, которые интересны не только новосибирцам, но и гостям города, как взрослым, так и детям», – сказал Сергей Меняйло. В ходе посещения полпреду был представлен проект создания детской цирковой школы, сообщили в окружном информационном центре.

В настоящее время износ здания цирка составляет 74 процента, технического оборудования и кресел в зрительном зале – 100 процентов, капитальный ремонт не производился более 40 лет. За счёт средств предприятия заменены витражи на втором этаже здания, отремонтировано потолочное покрытие фойе первого и второго этажей, полностью обновлено световое и звуковое оборудование, в зрительном зале подготовлены 30 мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья и другое.

По мнению Сергея Меняйло, Новосибирский государственный цирк обладает большим культурным потенциалом, и необходимо создать все условия для его развития. В частности, особое внимание следует уделить повышению доступности цирковых услуг, проведению работ по замене устаревшего оборудования, благоустройству прилежащих территорий. Кроме того, важно поддержать инициативу о создании детской цирковой школы, чтобы приобщать подрастающее поколение к изучению циркового искусства, популяризировать цирковую деятельность, считает полпред.