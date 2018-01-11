КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 2-ю Боровая 4/2 ОТС 8-913-754-50-37
продам
продам комнату дешево 80137170267 Ольга
продам
Продам трехкомнатную студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ограбил с пистолетом офис микрозаймов неизвестный в Новосибирске

Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»

Застройщик Голубев срубит 10 сосен для возведения дома у Бердской косы

50 тыс. рублей долга заплатила в аэропорту ради Нового года в Вене жительница Новосибирска

Валюты на 257,1 млрд рублей на доходы от нефти купит Минфин за три недели

Погибли 6 жителей Алтая в жутком ДТП на трассе Р-256 в Новосибирской области

Изношены на 100% кресла в зрительном зале новосибирского цирка

На спорт высоких достижений ориентируют спортшколы Бердска

Рейтинг доверия Путину достиг рекорда под конец 2017 года

«Сменил пол» виновник тройного ДТП в Искитиме

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Изношены на 100% кресла в зрительном зале новосибирского цирка

Само здание цирка не ремонтировали 40 лет, оно признано ветхим. Полпред в Сибири обсудил проблемы с руководством самого крупного в России госцирка.

11.01.2018 Фото: skyscrapercity.com 2 коммент.

Изношены на 100% кресла в зрительном зале новосибирского цирка

Здание цирка построено в Новосибирске в 1972 года

Сегодня в Новосибирске полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил филиал федерального казённого предприятия «Российская государственная цирковая компания» «Новосибирский государственный цирк» и обсудил с руководством перспективы развития учреждения культуры, а также ряд проблемных вопросов.

Федеральное казённое предприятие «Росгосцирк» включает в себя 38 цирков по стране, шесть из которых находятся на территории Сибирского федерального округа: четыре цирка действуют в городах Новосибирск, Омск, Иркутск и Красноярск, два – в Кемеровской области, в Кемерово и Новокузнецке.

Новосибирский цирк как здание нового типа проектировался в Московском государственном институте по проектированию театрально-зрелищных предприятий. Здание цирка введено в эксплуатацию в 1972 году и является самым крупным в России по площади – 11,6 тысячи квадратных метров. Это сооружение многофункционального использования: в качестве цирка, киноконцертного зала, зала массовых собраний и спортивных демонстраций, для организации выставок. Вместимость зрительного зала на сегодняшний день составляет 1,7 тысячи мест.

Полпред главы государства отметил большой вклад Новосибирского цирка в культурную жизнь сибирской столицы. «Цирк впечатляет своими масштабами, здесь создаются яркие концертные программы, которые интересны не только новосибирцам, но и гостям города, как взрослым, так и детям», – сказал Сергей Меняйло. В ходе посещения полпреду был представлен проект создания детской цирковой школы, сообщили в окружном информационном центре.

В настоящее время износ здания цирка составляет 74 процента, технического оборудования и кресел в зрительном зале – 100 процентов, капитальный ремонт не производился более 40 лет. За счёт средств предприятия заменены витражи на втором этаже здания, отремонтировано потолочное покрытие фойе первого и второго этажей, полностью обновлено световое и звуковое оборудование, в зрительном зале подготовлены 30 мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья и другое.

По мнению Сергея Меняйло, Новосибирский государственный цирк обладает большим культурным потенциалом, и необходимо создать все условия для его развития. В частности, особое внимание следует уделить повышению доступности цирковых услуг, проведению работ по замене устаревшего оборудования, благоустройству прилежащих территорий. Кроме того, важно поддержать инициативу о создании детской цирковой школы, чтобы приобщать подрастающее поколение к изучению циркового искусства, популяризировать цирковую деятельность, считает полпред.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ограбил с пистолетом офис микрозаймов неизвестный в Новосибирске Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица» Застройщик Голубев срубит 10 сосен для возведения дома у Бердской косы

(2) Комментариев

  1. Аноним

    кстати,на сайте оставляли отзыв про цирк шевченко шоу ,писали что шоу понравилось,но кресла просто жуть….однако такой комментарий удалили модераторы…. :-D

    Thumb up 1 Thumb down 0

  2. Аноним

    Они всё удаляют, чтоб лодку не раскачивать.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатные консультации для бизнеса
ООО "Мэтр"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика