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На спорт высоких достижений ориентируют спортшколы Бердска

Бердские ДЮСШ переименовали. Кроме того, юные спортсмены будут результатами постоянно доказывать свое право заниматься в спортгруппах.

11.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.

На спорт высоких достижений ориентируют спортшколы Бердска

В Бердске культивируют более 20 видов спорта

С 1 января 2018 года муниципальные учреждения дополнительного образования — детско-юношеские спортивные школы Бердска получили новый статус. Они стали спортивными школами. Названия остались прежними за одним исключением, сообщили сегодня, 11 января, в бердском отделе физкультуры и спорта.

Детско-юношеская спортивная школа, которую по старинке обозначали спортшколой управления образования, теперь получила название — спортивная школа «Олимп». Тренеры-преподаватели во всех переименованных спортшколах стали называться тренерами.

План перехода проходит согласно указу президента России. Изменения призваны привести в соответствие работу сфер образования и спорта.

— На сегодня еще не все ДЮСШ региона перешли на спортивную подготовку. И даже в больших городах ситуация пока неоднозначна. Но в Бердске было принято решение единовременного перехода всех муниципальных учреждений спортивной направленности на реализацию программ спортивной подготовки, — отметили в ОФКиС Бердска.

Спортивная подготовка подразумевает выполнение разработанных федеральных стандартов для каждого вида спорта. То есть теперь спортшколы обязаны будут проводить отбор перед зачислением учащихся в спортивные группы. Кандидатам необходимо будет выполнить нормативы, которые прописаны в стандарте. Ежегодно воспитанники спортшкол для перехода на следующий этап обучения должны будут выполнять утвержденные стандартами нормативы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Это главное изменение, которое коснется внутренней работы учреждений.

Спортивные школы только начали работу по новой системе и, конечно, тех, кто занимается сегодня, никто никуда не отчислит, заверили в ОФКиС Бердска Приводить на занятия в спортшколу детей можно и нужно. Если у вас нет особых претензий на спортивный результат ребенка, вы хотите отдать его для оздоровительных целей, то на базе спортшкол существуют спортивно-оздоровительные группы, куда детей принимают без предъявления требований к физической подготовке.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Т.е. упор опять на непонятно кому нужные результаты, а не на здоровье.

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  2. Аноним

    родителям в первую очередь результаты нужны у них дети звезды спорта

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  3. мама

    Пусть только попробуют, я приглашу журналистов из Москвы и юристов одновременно!!!!!!

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  4. саф

    Результаты-это, конечно, вещь хорошая. Но где будут заниматься простые мальчишки и девчонки, которые хотят кататься на коньках, играть в футбол, волейбол. Просто побегать. Опять все только для подготовки мастеров (это тоже нужно делать). Но принятое решение напрочь перечеркивает массовый спорт.

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  5. Новый мэр

    Т.е всем нужны самородки, что бы пришел и сразу все вау, только вопрос а тренера у нас тоже вау? а спортивные школы обеспечены всем и не требуют денег от родителей-вау?инвентарь и форма бесплатно -вау? поездки на соревнование оплачивает ДЮСША-вау?
    Вывод простой- пока от родителей получаете хоть копейку не стоит и заявлять об изменений кроме таблички на двери :-D

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