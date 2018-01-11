На спорт высоких достижений ориентируют спортшколы Бердска

С 1 января 2018 года муниципальные учреждения дополнительного образования — детско-юношеские спортивные школы Бердска получили новый статус. Они стали спортивными школами. Названия остались прежними за одним исключением, сообщили сегодня, 11 января, в бердском отделе физкультуры и спорта.

Детско-юношеская спортивная школа, которую по старинке обозначали спортшколой управления образования, теперь получила название — спортивная школа «Олимп». Тренеры-преподаватели во всех переименованных спортшколах стали называться тренерами.

План перехода проходит согласно указу президента России. Изменения призваны привести в соответствие работу сфер образования и спорта.

— На сегодня еще не все ДЮСШ региона перешли на спортивную подготовку. И даже в больших городах ситуация пока неоднозначна. Но в Бердске было принято решение единовременного перехода всех муниципальных учреждений спортивной направленности на реализацию программ спортивной подготовки, — отметили в ОФКиС Бердска.

Спортивная подготовка подразумевает выполнение разработанных федеральных стандартов для каждого вида спорта. То есть теперь спортшколы обязаны будут проводить отбор перед зачислением учащихся в спортивные группы. Кандидатам необходимо будет выполнить нормативы, которые прописаны в стандарте. Ежегодно воспитанники спортшкол для перехода на следующий этап обучения должны будут выполнять утвержденные стандартами нормативы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Это главное изменение, которое коснется внутренней работы учреждений.

Спортивные школы только начали работу по новой системе и, конечно, тех, кто занимается сегодня, никто никуда не отчислит, заверили в ОФКиС Бердска Приводить на занятия в спортшколу детей можно и нужно. Если у вас нет особых претензий на спортивный результат ребенка, вы хотите отдать его для оздоровительных целей, то на базе спортшкол существуют спортивно-оздоровительные группы, куда детей принимают без предъявления требований к физической подготовке.