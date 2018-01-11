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Рейтинг доверия Путину достиг рекорда под конец 2017 года

Около 87% россиян одобряют работу президента. «Единая Россия» и Дмитрий Медведев ослабили позиции. А КПРФ пошла в рост.

11.01.2018 Фото: Кремлин.ру 10 коммент.

Рейтинг доверия Путину достиг рекорда под конец 2017 года

Владимир Путин

Показатель президента РФ Владимира Путина в рейтинге доверия политикам в декабре достиг годового максимума — 57,7% (среднее значение за 18-24 декабря), сообщает ВЦИОМ.

В последнюю рабочую неделю 25-29 декабря этот показатель составил 56,8%, отмечают социологи.

«Заявление об участии Путина в президентских выборах ожидаемо привело к увеличению группы декларирующих доверие главе государства. По данным различных исследований, показатели, фиксирующие отношение россиян к Путину, улучшились во второй половине декабря. Это позволяет говорить об устойчивости тенденции», — сказал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

На втором место в рейтинге доверия по-прежнему глава Минобороны Сергей Шойгу (18% за 25-29 декабря). На фоне снижения показателя премьера Дмитрия Медведева (до 12,9%), третью строчку рейтинга занял глава МИД Сергей Лавров (13,3%).

Доверие к Павлу Грудинину, выдвинутому кандидатом в президенты от КПРФ, по данным за 26-29 декабря, находится на уровне 2,9%.

Показатель одобрения деятельности президента в декабре не демонстрировал заметных колебаний, среднее значение за 25-29 декабря — 83,6%. Оценки работы председателя правительства и кабинета министров к концу года немного выросли — 54,5%, 59,6% соответственно. С ноября отмечается повышение рейтингов одобрения Госдумы и Совета Федерации (замеряются раз в месяц) — до 52,5% и 57,5% в декабре.

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» после пиковых значений в середине прошлого месяца (54,4% — с 11 по 17 декабря), к концу года немного ослабил позиции (до 51,6%). Рейтинги ЛДПР и «Справедливой России» в декабре колебались в довольно узком диапазоне, по среднему за 25-29 декабря они составили 10,2% и 4,3% соответственно.

Рейтинг КПРФ на фоне последних событий пошел в рост и в конце года вышел на максимум — 11%. «В конце декабря КПРФ в электоральном рейтинге партий снова вышла на второе место, обогнав ЛДПР. За декабрь группа заявляющих о готовности проголосовать за коммунистов, увеличилась на 3,4 процентных пункта, при этом самое значительное расширение группы электоральной поддержки этой партии произошло в последнюю неделю декабря, то есть после заявления об участии в выборах Грудинина. Очевидно, что данное решение вызвало интерес у части избирателей, и динамика отношения к КПРФ — косвенное проявление интереса к данному политику», — рассказал Мамонов.

Инициативные всероссийские опросы ВЦИОМ проведены в 2017 г. Каждый день опрашивается 600 россиян в возрасте от 18 лет не менее чем в 80 регионах РФ. Приведено среднее значение за семь дней опроса (за неделю объем выборки — 4200 респондентов). Метод опроса — телефонное интервью. Погрешность не превышает 1,9% для данных, собранных в течение семи дней.

Источник: «Интерфакс»


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(10) Комментариев

  1. ывапр

    Россияне,не поддавайтесь на провокации!

    Thumb up 15 Thumb down 3

  2. Аноним

    садист -телевизор издевается над холодильником и головами россиян ?)))))

    Thumb up 10 Thumb down 3

  3. Андрей

    Телефонное интервью — это плохой метод опроса! Неизвестно, кто тебе звонит. Может это провокатор из КГБ (это сейчас фсб называется). Выскажешься против путина, а тебя завтра уволят с работы. Адрес-то известен по номеру телефона, а значит анонимности нет. В России, где инакомыслие скрыто преследуется, очень опасно вот так — человеку за ширмой — излагать свои взгляды. Особенно, когда тебе есть, что терять, в отличие от пролетариата с его «цепями». Поэтому 87% за путина — это фикция. 8)

    Thumb up 11 Thumb down 5

    • Аноним

      Ну и что такого? Мне как то звонили и спрашивали про политику в том числе, я сказал как есть, что путина не поддержу ни при каких условиях. Пока никто не приходил =-O

      Thumb up 8 Thumb down 1

  4. Аноним

    начинаю доверять китайскому юаню и китайской экономике, а не Путину )) :
    Доллар обвалился на фоне намерений Китая приостановить покупку гособлигаций США.
    Как сообщает Bloomberg News в среду, 10 января, корректировка китайской политики в отношении облигаций государственного займа США привела к стремительному обвалу курса американской валюты.
    Курс доллара в среду обвалился к ряду валют и золоту. К японской иене американец рухнул к восьмимесячным минимумам, теряя около 1 процента. Кроме того, доллар продолжает терять по полпроцента по отношению к евро и швейцарскому франку.
    Китайские чиновники, курирующие золотовалютные резервы Китая, рекомендовали замедлить или приостановить закупки казначейских облигаций США. Долгосрочные последствия данных действий КНР могут быть очень плачевными для американской экономики, поскольку Китай является крупнейшим держателем госдолга США.
    Ранее “Российский Диалог” сообщал о потере Соединенными Штатами важнейшего финансового союзника в Азии. Также стало известно о сокрушительном ударе Турции по американской валюте.
    https://expert.ru/2018/01/10/dollar-kitaj/

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  5. Поросёнок Пётр

    Не 87% конечно, но так называемый рейтинг, действительно высок, только это всё, что угодно, страх, прагматичное безразличие и историческая традиция любить действующую власть как бы чего не вышло, но ни как не доверие.

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  6. Аноним

    87%- это РОСИЙСКАЯ тяжёлая и лёгкая промышленность, сельское хозяйство,животводство, Медицина, Учителя, поли….. пожалуй, закончу на учителях

    Thumb up 3 Thumb down 1

    • Поросёнок Пётр

      Возьмите ещё в расчёт кавказские республики, с их первобытно-общинным клановым строем и культом грубой физической силы, где действующую власть все любить обязаны по умолчанию, без какого либо обсуждения, иначе, сами понимаете что *PARDON* Чечня, Дагестан, все дадут Владимиру Владимировичу 98.5 — 99.5%

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  7. Поросёнок Пётр

    На подходе свежая порция благодати ;)
    На ВГТРК к выборам подготовили еще один фильм о Путине, пообещав раскрыть его характер «так, как он еще не раскрывался» 8)
    Политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов, ставший пресс-секретарем предвыборного штаба Владимира Путина, снял про него документальный фильм в виде серии интервью с друзьями и знакомыми президента, среди которых премьер-министр Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, сообщает РБК.

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