Рейтинг доверия Путину достиг рекорда под конец 2017 года

Показатель президента РФ Владимира Путина в рейтинге доверия политикам в декабре достиг годового максимума — 57,7% (среднее значение за 18-24 декабря), сообщает ВЦИОМ.

В последнюю рабочую неделю 25-29 декабря этот показатель составил 56,8%, отмечают социологи.

«Заявление об участии Путина в президентских выборах ожидаемо привело к увеличению группы декларирующих доверие главе государства. По данным различных исследований, показатели, фиксирующие отношение россиян к Путину, улучшились во второй половине декабря. Это позволяет говорить об устойчивости тенденции», — сказал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

На втором место в рейтинге доверия по-прежнему глава Минобороны Сергей Шойгу (18% за 25-29 декабря). На фоне снижения показателя премьера Дмитрия Медведева (до 12,9%), третью строчку рейтинга занял глава МИД Сергей Лавров (13,3%).

Доверие к Павлу Грудинину, выдвинутому кандидатом в президенты от КПРФ, по данным за 26-29 декабря, находится на уровне 2,9%.

Показатель одобрения деятельности президента в декабре не демонстрировал заметных колебаний, среднее значение за 25-29 декабря — 83,6%. Оценки работы председателя правительства и кабинета министров к концу года немного выросли — 54,5%, 59,6% соответственно. С ноября отмечается повышение рейтингов одобрения Госдумы и Совета Федерации (замеряются раз в месяц) — до 52,5% и 57,5% в декабре.

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» после пиковых значений в середине прошлого месяца (54,4% — с 11 по 17 декабря), к концу года немного ослабил позиции (до 51,6%). Рейтинги ЛДПР и «Справедливой России» в декабре колебались в довольно узком диапазоне, по среднему за 25-29 декабря они составили 10,2% и 4,3% соответственно.

Рейтинг КПРФ на фоне последних событий пошел в рост и в конце года вышел на максимум — 11%. «В конце декабря КПРФ в электоральном рейтинге партий снова вышла на второе место, обогнав ЛДПР. За декабрь группа заявляющих о готовности проголосовать за коммунистов, увеличилась на 3,4 процентных пункта, при этом самое значительное расширение группы электоральной поддержки этой партии произошло в последнюю неделю декабря, то есть после заявления об участии в выборах Грудинина. Очевидно, что данное решение вызвало интерес у части избирателей, и динамика отношения к КПРФ — косвенное проявление интереса к данному политику», — рассказал Мамонов.

Инициативные всероссийские опросы ВЦИОМ проведены в 2017 г. Каждый день опрашивается 600 россиян в возрасте от 18 лет не менее чем в 80 регионах РФ. Приведено среднее значение за семь дней опроса (за неделю объем выборки — 4200 респондентов). Метод опроса — телефонное интервью. Погрешность не превышает 1,9% для данных, собранных в течение семи дней.

Источник: «Интерфакс»