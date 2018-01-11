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Убила двоих маленьких внуков пьяная 41-летняя бабушка в Белгородской области

Мать привезла 3-летнюю дочь и 5-летнего сына на Новый год к бабушке. В ночь на 11 января их нашли мертвыми в квартире родственницы.

11.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Убила двоих маленьких внуков пьяная 41 летняя бабушка в Белгородской области

СК расследует дело о двойном убийстве детей

Убийство двух малолетних детей в городе Валуйки Белгородской области расследуют сотрудники регионального следственного управления СКР.

Валуйский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Белгородской области возбудил уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних), сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в управлении МВД по Белгородской области, 11 января в 00:40 в дежурную часть районного отдела МВД от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного на улице Пушкина, обнаружены тела девочки 2014 года рождения и мальчика 2012 года рождения с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, мать привезла детей из Белгорода к бабушке на новогодние праздники.
«Ночью соседи услышали подозрительный шум из квартиры. Войдя и увидев состояние детей, они вызвали «скорую». Девочка была еще жива. Она была доставлена в ЦРБ, где скончалась от причиненных повреждений», — пояснили в Следственном комитете.

Подозреваемые — бабушка погибших 1976 года рождения и ее сожитель 1969 года рождения — находились в квартире в состоянии опьянения. В настоящее время они задержаны.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    По аналогии с нашей берджской пьяной мамой которая задавила своего 5-го ребенка. Не виновата, бабаушка ее и так совесть будет мучать до конца дней. Никто не виноват, если убил своего близкого. Вот и вся логика ЛИКа, Марина Оля. Это все ВЫ, так вы хотите всем доказать что зло иногда бывает добром, если это ваши знакомые. Им же все можно.

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    • Pink Poni

      Не путайте умышленное убийство и несчастный случай.

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      • evro

        Ага, что-то ни одну воспитательницу в детском саду не пожалели, если у нее в группе, где ,на минуточку, она смотрит за 30-ю детьми, происходит несчастный случай. А, если родная мамочка за единственным ребенком не смогла уследить,так ее,бедненькую все жалеют. Ну конееечно!!!!

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  2. Аноним

    Пьяное зверьё…..

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