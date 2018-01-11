Убила двоих маленьких внуков пьяная 41-летняя бабушка в Белгородской области

Убийство двух малолетних детей в городе Валуйки Белгородской области расследуют сотрудники регионального следственного управления СКР.

Валуйский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Белгородской области возбудил уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних), сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в управлении МВД по Белгородской области, 11 января в 00:40 в дежурную часть районного отдела МВД от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного на улице Пушкина, обнаружены тела девочки 2014 года рождения и мальчика 2012 года рождения с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, мать привезла детей из Белгорода к бабушке на новогодние праздники.

«Ночью соседи услышали подозрительный шум из квартиры. Войдя и увидев состояние детей, они вызвали «скорую». Девочка была еще жива. Она была доставлена в ЦРБ, где скончалась от причиненных повреждений», — пояснили в Следственном комитете.

Подозреваемые — бабушка погибших 1976 года рождения и ее сожитель 1969 года рождения — находились в квартире в состоянии опьянения. В настоящее время они задержаны.