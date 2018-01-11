Убила двоих маленьких внуков пьяная 41-летняя бабушка в Белгородской области

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По аналогии с нашей берджской пьяной мамой которая задавила своего 5-го ребенка. Не виновата, бабаушка ее и так совесть будет мучать до конца дней. Никто не виноват, если убил своего близкого. Вот и вся логика ЛИКа, Марина Оля. Это все ВЫ, так вы хотите всем доказать что зло иногда бывает добром, если это ваши знакомые. Им же все можно.
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Не путайте умышленное убийство и несчастный случай.
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Ага, что-то ни одну воспитательницу в детском саду не пожалели, если у нее в группе, где ,на минуточку, она смотрит за 30-ю детьми, происходит несчастный случай. А, если родная мамочка за единственным ребенком не смогла уследить,так ее,бедненькую все жалеют. Ну конееечно!!!!
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Пьяное зверьё…..
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