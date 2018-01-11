«Танцы» на ТНТ не приехали в Бердск. Продали всего 50 билетов

Сегодня,11 января, на сцене бердского Дворца культуры «Родина» должны были выступить участники 3 и 4 сезонов шоу «Танцы» на ТНТ. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора ДК «Родина» Елена Антонова, концерт отменили. Было продано всего 50 билетов.

— Мы надеялись, что молодежной аудитории будет интересно познакомиться с творчеством молодых талантливых людей. Но, к сожалению, мы не получили отклика. Почему молодежь не откликнулась, большой вопрос. Значит, молодежи что-то другое интересно. Мы будем анализировать, может быть, проведем опрос, — прокомментировала Антонова.

В Искитиме также отменили шоу «Танцы», которое должно было состояться накануне,10 января. Как пишет сайт vesiskitim.ru, продюсер гастрольного проекта посчитал нецелесообразным проводить шоу в Искитиме, где было продано всего лишь 20 билетов.

Однако о возврате денег за проданные билеты он ничего пояснить не смог. Знают ли люди, купившие билеты, что шоу не состоится, или они узнают об этом, когда придут на концерт, неизвестно.

Руководитель бердской школы танцев Любовь Сидорова отмечает, что, если бы приехали участники шоу, народ бы пришел. Этих танцоров все знают, за ними следят, за них болеют. А в Бердск должны были приехать те, кто участвовал в отборочных турах — кастингах, но не прошел.

— Они раз светанулись, и что? Наш тренер Таня Болотникова тоже участвовала во втором сезоне. Ее тоже могли пригласить выступить в ДК «Родина». Одним упоминанием «Танцы» нашу публику не возьмешь. Мы несколько раз приглашали на мастер-класс финалистов шоу «Танцы», и у нас в школе был аншлаг, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Любовь.

Те, кто купили билеты в кассе бердского ДК «Родина», могут вернуть деньги.

Стоимость билета от 600 до 1200 рублей.

Справка

Как пишет Википедия

«Та́нцы»— телевизионное шоу, стартовавшее на канале ТНТ 23 августа 2014 года. Участники проекта борются за звание лучшего танцовщика России и главный приз в размере 3 000 000 рублей. В качестве хореографов-наставников выступают Егор Дружинин(1—3 сезоны и «Битва сезонов»), Мигель и Татьяна Денисова (с 4 сезона). Производством шоу занимается компания Comedy Club Production. 22 августа 2015 года на канале ТНТ состоялась премьера второго сезона шоу.

26 марта 2016 года на канале ТНТ состоялась премьера шоу «Танцы. Битва сезонов», в котором 10 участников первого сезона и 10 участников второго сезона соревновались за 3 000 000 рублей и звание лучшего из лучших танцовщиков страны.