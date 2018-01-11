«Сменил пол» виновник тройного ДТП в Искитиме

Тройное ДТП случилось утром 10 января в микрорайоне Подгорном Искитима. Subaru Forester въехал в Nissan Cube. От удара «Ниссан» отбросило вперед — машина врезалась в стоящий впереди Renau Logan. В столкновении, которое автомобилисты обычно называют «паровозиком», никто не пострадал. Но, как утверждают участники аварии, происшествие примечательно тем, что виновник ДТП странным образом превратился в виновницу.

Историю о «подмене виновных» рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница Искитима Ирина. Она вела «Ниссан» и первой приняла на себя удар. После того, как случилось столкновение, из «Субару» вышел мужчина. Ирина уверена, что именно он и сидел за рулем. Так считают и другие очевидцы аварии.

— Он подошел ко мне и сказал, что вызвал полицию и ожидает, — пересказывает события 10 января Ирина. — И исчез, больше его не было.

Как утверждает автоледи, на самом деле мужчина из «Субару» никого не вызывал. Он скрылся с места аварии. И его не было примерно час. В ГИБДД позвонил водитель «Рено» и он оказался первым, кто сообщил о происшествии.

Через некоторое время на месте ДТП появилась некая дама. Затем прибыл аварийный комиссар. И когда дело дошло до оформления, к комиссару подошла та самая девушка м объяснила, будто именно она управляла «Субару» и она во всем виновата.

Ирина не знает, откуда та взялась. Она помнит, что осматривала машины после столкновения и видела, что «Субару» была пустой. Ирина предполагает, что исчезнувший водитель как раз и бегал за ней. Дескать, водитель, возможно, был пьян и испугался ответственности, поэтому попросил сознаться во всем свою знакомую. Его поведение автовладелица считает крайне странным.

— Мне непонятно, почему этот мужчина выставил девушку в качестве виновника. Ведь на ДТП без пострадавших сейчас ГИБДД не выезжает, — рассуждает Ирина. — Сейчас меня по большому счету возмущает, что у меня машина ни разу не битая, а тут в меня въехал какой-то молодой человек да еще и даму подставил после этого. Отвечать надо самому!

Ирина отправила в «Курьер. Среда. Бердск» отрывок видео с камер наружного наблюдения. На запись попал момент столкновения. Кроме того, там видно, что из «Субару» с правой стороны, как раз там, где находится руль, вышел именно мужчина, а не девушка.

Видео



Попавшая в аварию автоледи понимает, что в любом случае получит компенсацию за причиненный ее машине вред. Кто бы не находился за рулем «Субару» на самом деле, он очевидный виновник происшествия. Но в то же время Ирину терзает чувство несправедливости из-за того, что крайней осталась девушка, которой, вероятно, даже не было в момент ДТП.