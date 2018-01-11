Молодой московский топ-менеджер стал директором оборонного предприятия НЗИВ в Искитиме

Новосибирский завод искусственного волокна официально подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» факт назначения нового директора. Как и сообщалось ранее, им стал москвич Рустам Исмайлов.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе завода, Рустам Исмайлович родился 9 июля 1984 года в Москве. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Трудовой путь начал в нефтяной компании «Лукойл». С 2013 года работал заместителем генерального директора акционерного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», а затем был назначен генеральным директором акционерного общества «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности».

Перед тем, как возглавить НЗИВ, Рустам Исмайлович был заместителем генерального директора холдинга «Технодинамика».

Исмайлов в свои 33-года имеет ряд государственных и ведомственных наград, в том числе удостоен Благодарности Президента Российской Федерации (Распоряжение от 24.08.2016 года).

— Задачи, поставленные перед Рустамом Исмайловым, предполагают проведение модернизации производственных мощностей и внедрение современных комплексных методов управления предприятием. В соответствии с утвержденной стратегией развития госкорпорации «Ростех», помимо контроля за безусловным исполнением государственного оборонного заказа, Рустам Исмайлов должен будет расширить линейку и нарастить объем выпускаемой продукции гражданского назначения производимой предприятием, — сообщил Владимир Лепин, генеральный директор концерна «Техмаш», к которому относится НЗИВ.

Свое назначение прокомментировал и сам Рустам Исмайлович:

— Руководством концерна «Техмаш» перед нами поставлены более чем амбициозные задачи. Текущее состояние производственных мощностей предприятия, сплоченный и профессиональный коллектив позволяют уверенно взяться за исполнение среднесрочных планов и начать долгосрочное планирование развития предприятия. Я благодарю руководство за оказанное доверие.

Напомним, ранее НЗИВ возглавлял Валерий Петров. Однако в середине декабря, как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Петрова задержали по подозрению в растрате в особо крупном размере. Ему инкриминируют ч.4 ст. 160 УК РФ. По версии следствия, Петров, руководивший заводом более 10 лет, похитил 8,5 млн рублей. Сам Валерий Леонидович отрицает все обвинения в свой адрес.

Справка

Научно-производственный концерн «Техмаш» учрежден Государственной корпорацией «Ростех» в 2011 году и в настоящее время входит в состав «Ростеха». В контуре управления Техмаша находятся 36 организаций промышленности боеприпасов. Многие предприятия и научно-исследовательские институты холдинговой компании имеют богатую историю, начавшуюся в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны, ряд предприятий за трудовые достижения награждены государственными наградами. Легендарными брендами холдинга, широко известными за рубежом, являются научно-производственные объединения «Сплав», «Базальт», «Прибор», «НИМИ им. В.В.Бахирева» и др. Концерн «Техмаш» разрабатывает и производит реактивные системы залпового огня, боеприпасы для малокалиберной артиллерии наземного, морского и воздушного базирования, инженерные боеприпасы, авиационные бомбовые средства поражения, гранатометные выстрелы, средства ближнего боя, артиллерийские выстрелы наземной и морской артиллерии, взрывательные устройства и другую продукцию военного назначения. Высокоэффективные образцы современного оружия, выпускаемые холдингом «Техмаш», находятся на вооружении армии более чем 100 стран мира. В области гражданской продукции: технологическое оборудование для топливно-энергетического комплекса, промышленное и медицинское холодильное оборудование, сельскохозяйственная техника и товары народного потребления.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.​

НЗИВ — базовое предприятие по освоению и серийному производству снарядов реактивных систем залпового огня последнего поколения – «Смерч», неуправляемых авиационных ракет С-13 и новейших систем вооружений «Искандер». Один из основных профилей завода – производство промышленных взрывчатых веществ – БТП, БТГЛ, БТГЛК, гранулиты, граммониты, шашки Т-400Г, ТГ-500, гексониты П, детонаторы ПДН-4. Также выпускает изделия из пластмассы, мебель, минеральную воду, бытовые приборы. ОАО «НЗИВ» в составе Научно-производственного концерна «Техмаш» входит в государственную корпорацию «Ростех».