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Шторм накроет Бердск

МЧС сделало экстренное предупреждение: в Новосибирской области ожидается неблагоприятная погода в течение двух суток.

11.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Шторм накроет Бердск

Синоптики обещают снегопады и метели, сильный ветер и гололед

Синоптики сделали уточненный прогноз на ближайшие двое суток — 11 и 12 января. Комплекс неблагоприятных метеоусловий может оказать влияние на оперативную обстановку в Новосибирской области. Подразделения МЧС России в регионе находятся в постоянной готовности к реагированию на нештатные ситуации. Ожидаются сильные метели и гололедица, заносы на дорогах и порывистый ветер.

По прогнозу синоптиков, ухудшение погоды произойдет днем 11 и сутки 12 января. Прогнозируются осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, метели, по северо-западу местами сильный снег и порывы ветра до 25 метров в секунду, местами гололедные явления, похолодание. На дорогах заносы, сильная гололедица. Из-за порывов ветра также возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередач.

Оперативная служба МЧС России по Новосибирской области направила предупреждение в муниципалитеты, на объекты экономики, жизнеобеспечения, заинтересованным министерствам и ведомствам для организации превентивных мероприятий по защите населения от возможных последствий непогоды.

За складывающейся обстановкой происходит постоянный контроль, организовано взаимодействие со всеми ответственными службами и старостами населённых пунктов.

МЧС России призывает автомобилистов быть предельно осторожными за рулем и неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Спасатели рекомендует жителям и автомобилистам города Новосибирска и Новосибирской области по возможности воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или оперативному дежурному по Бердску — 2-18-18.


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