«Закулисная» сторона жизни маленького актера

Диалог лучше монолога

По многочисленным опросам, дети, чьи родители сделали выбор в пользу своего малыша, на протяжении всей жизни остаются бесконечно благодарны им за такую «жертвенность» своих интересов в пользу ребенка.

А в наше сложное время так важно, чтобы разговор ребенка с родителями был не монологом одного члена семьи, а диалогом близких людей, связанных общим интересом.