«Закулисная» сторона жизни маленького актера

Артисты Детской Студии Современного танца «Бармалейчики» и Образцового коллектива Театра танца «СЭТ» многое знают о закулисье.
Каждый человек в своей жизни хотя бы раз был в театре. Декорации, игра, актеры, театральный свет – все это только внешняя сторона, которую видит зритель во время театрального действия. «Закулисная» сторона спектакля скрыта от глаз простого зрителя. И, на первый взгляд, все кажется легко и трогательно, но это только на первый взгляд.
Маленькие артисты Детской Студии Современного танца «Бармалейчики» и Образцового коллектива Театра танца «СЭТ», как никто другой, знают все трудности «закулисной» стороны жизни актера.
Следуя за истинами, заложенными в системе Станиславского, маленькие актеры знают главное и основное правило – «Актер, как солдат, требует железной дисциплины».
Дисциплины не только на сценической площадке, на многочисленных репетициях, но и внутренней дисциплины. День ребенка должен быть четко выстроен и организован, чтобы он успел сделать все: и заданные в школе уроки, и возложенные родителями обязанности по дому, и вовремя прийти на репетицию, чтобы не подвести своих товарищей. Здесь очень важной задачей педагога является развить у детей командный дух, так как в спектакле ребенок работает на один, а в компании своих друзей. В эти моменты он четко понимает, что опоздание или неявка на репетицию – это очень серьезное нарушение дисциплины, которое накладывает негативный отпечаток на весь коллектив работающих с ним детей.
Важную и неотъемлемую роль в жизни маленького артиста играют его родители. Они, как самые близкие люди, должны быть рядом и поддерживать любые его начинания. Успех ребенка во многом зависит от процента участия родителей в творческой жизни малыша. Дисциплина, присущая жизни актера, затрагивает не только самого актера, но и всю его семью.
И здесь необходимо на семейном совете решить: либо родители поддерживают все начинания маленького актера, либо отдают предпочтения семейному отдыху и так «необходимым» взрослым развлечениям. В момент выбора важно понимать, что на чашу весов ставится: с одной стороны, «счастливая» жизнь родителей с бесконечными выходными; с другой, самореализация ребенка через танец и актерскую игру.
По многочисленным опросам, дети, чьи родители сделали выбор в пользу своего малыша, на протяжении всей жизни остаются бесконечно благодарны им за такую «жертвенность» своих интересов в пользу ребенка.
А в наше сложное время так важно, чтобы разговор ребенка с родителями был не монологом одного члена семьи, а диалогом близких людей, связанных общим интересом.
Выходя на сцену, маленький актер работает для зрителя, но в первую очередь, главным зрителем для него всегда будут его родители. Кто хоть раз выходил на сцену и видел «черноту» полного зрительного зала, тот ощущал «тягу в публику» и становился «рабом этой тысячной толпы», тот не променяет это ощущение ни на какое другое.
От лица всех артистов Театра танца «СЭТ» и Детской Студии Современного танца «Бармалейчики» выражаю благодарность всем нашим родителям за поддержку своих детей, за цветы, подаренные мамой своему ребенку после спектакля, как большому артисту.
Дорогие наши зрители, мы продолжаем работать и творить. Уже совсем скоро мы для вас покажем свой новый продукт нашего творчества – спектакль «Морозко»! Будем бесконечно рады новой встречи с вами!
(В статье использованы цитаты из книги «К.С.Станиславский, Собрание сочинений в восьми томах», Том 3, «Работа актера над собой», М., Государственное издательство «Искусство», 1935 г.)
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